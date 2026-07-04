Prema istraživanju analitičke kompanije Appinio, čak dve trećine zaposlenih u Nemačkoj želelo bi da pronađe posao u inostranstvu, gde su, kako smatraju, plate veće, a kvalitet života bolji.

Više od 40 odsto ispitanika kao glavni razlog navodi visoko poresko opterećenje, dok je oko trećine već počelo da istražuje mogućnosti zaposlenja u drugim državama. Najčešći izbori su Velika Britanija, Švajcarska i Sjedinjene Američke Države.

Ekonomista portala Indeed Virdžinija Zondergeld ocenjuje da činjenica da dve trećine zaposlenih razmišlja o odlasku predstavlja ozbiljno upozorenje za političare i poslodavce.

Rekordan broj ljudi napušta Nemačku

Podaci pokazuju da je tokom 2025. godine Nemačku napustilo 288.500 ljudi, što predstavlja najveći broj emigranata do sada. Godinu ranije zemlju je napustilo oko 270.000 stanovnika.

Ljudmila Ivanova-Švec sa Univerziteta Plehanov ocenjuje da nemačka privreda već nekoliko godina stagnira, dok je bruto domaći proizvod prošle godine porastao svega 0,2 odsto.

Prema njenim rečima, Nemačka se suočava sa posledicama gubitka pristupa jeftinim energentima i sirovinama, smanjenjem izvoznih tržišta i problemima u trgovinskim odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Profesor Sergej Zajnulin smatra da se posledice vide kroz pad industrijske proizvodnje i zatvaranje brojnih preduzeća, zbog čega sve više građana odlučuje da život nastavi u drugim državama.

Sve skuplji život i gašenje radnih mesta

Liderka AfD Alis Vajdel ocenila je da je pristup povoljnim energentima iz Rusije godinama bio jedan od temelja nemačke industrije i da je njihov gubitak doveo do nestanka velikog broja radnih mesta i povećanja troškova proizvodnje.

Istovremeno, nemačke kompanije sve češće premeštaju proizvodnju u Indiju, Kinu, Severnu Ameriku, Afriku i zemlje Bliskog istoka.

List Handelsblatt navodi da čak 60 odsto kompanija planira postepeno smanjenje broja zaposlenih u Nemačkoj, dok bi samo ove godine u industriji moglo da bude ugašeno do 100.000 radnih mesta.

Zajnulin dodaje da su zatvaranje nuklearnih elektrana i rast cena energenata dodatno povećali troškove života.

Prema istraživanju portala Verivox, koje prenosi Bild, četvoročlana porodica je od 2022. do 2025. godine platila gotovo 5.000 evra više za gas, dok je račun za električnu energiju povećan za više od 1.100 evra.

Istovremeno, list The European Conservative ocenjuje da kvalitet života opada zbog dugotrajne ekonomske stagnacije i slabljenja sistema socijalne zaštite.

Ivanova-Švec upozorava i na pogoršanje društvene situacije, navodeći da se zemlja suočava sa izazovima povezanim sa migracijama, rastom kriminala i većim društvenim tenzijama.

Podaci ukazuju na rastući trend emigracije iz Nemačke i sve veće nezadovoljstvo dela zaposlenih ekonomskim prilikama i troškovima života. Razlozi koje navode stručnjaci i sagovornici u ovoj analizi predstavljaju njihove ocene i tumačenja aktuelnih ekonomskih i društvenih kretanja, dok se uzroci migracija u praksi razlikuju od slučaja do slučaja.