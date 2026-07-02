A kako navodi Piper, današnji pokazatelji izgledaju potpuno drugačije.

– Danas imamo prosečnu platu od 1.037 evra, nezaposlenost od svega nekoliko procenata i BDP koji raste najmanje tri odsto godišnje. I onda Dejan Šoškić nalazi za shodno da u listu Danas komentariše nove mere koje je predsednik Aleksandar Vučić predložio, a koje će doneti korist za oko tri do tri i po miliona građana Srbije. Reč je o merama vrednim 600 miliona evra, finansiranim iz realnih prihoda. To je neverovatno – rekao je Piper.

On ocenjuje da ovakva računica bivšeg guvernera NBS govori mnogo o njegovom odnosu prema rezultatima koje je ostvario dok je bio na funkciji.

– Čovek koji je, po mom mišljenju, unakazio srpsku ekonomiju danas nalazi za shodno da i dalje komentariše i kritikuje ekonomsku politiku. To su ljudi koji su još 2012. godine trebalo da se izvine građanima Srbije i da kažu da više neće davati ekonomske komentare. Ali to nisu uradili – smatra Piper.

Prema njegovim rečima, iz svega proizlazi jasan zaključak.

– To su vam blokaderi. To je njihova crno-bela politika u kojoj će sve što je dobro proglasiti lošim, a sve loše što su radili dok su bili na vlasti pokušati da opravdaju. Verujem da građani to vide. Verujem da se dobro sećaju BDP-a u minusu od 0,7 odsto, nezaposlenosti od 27 odsto i prosečne plate od 360 evra. Zato će ih, posle izbora, ponovo poslati na smetlište političke istorije – zaključio je Piper.