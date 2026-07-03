Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas u Briselu da je Srbija najveća i najbrže rastuća ekonomja na Zapadnom Balkanu i istakao da je naša zemlja ekonomski već deo EU pošto je dobro integrisana u evropske lance snabdevanja "Srbija je najveća ekonomija na regionu Zapadnog Balkana, što pristupanje Srbije EU čini vrlo važnim za Evropsku uniju.

A drugo, mi smo već integrisani u evropske lance snabdevanja i zato mislimo da bi pristupanje zapravo samo formalno potvrdilo ono što je ekonomija već izgradila", rekao je Mali na skupu "Serbia's Reform Momentum: From Commitment to Delivery", koji je posvećen predstavljanju rezultata reformskog procesa i napretka koji je Srbija ostvarila na putu ka članstvu u EU.

Ministar Mali je naveo da, kada je reč o ulasku u Evropsku uniju, Srbija ne želi da budemo teret za članice EU i naglasio da naša zemlja ne samo da neće biti teret, već će i doprinositi blagostanju u Evropi.

On je istakao da je ekonomski razvoj prioritet za Srbiju.

"Tako gradimo blagostanje za naše građane. Nije isto sa i bez Evropske unije i nadamo se da ćemo uspeti da beležimo još bolje rezultate zajedno sa Evropskom unijom", rekao je ministar Mali.