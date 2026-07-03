Slovenačko tržište rada već godinama važi za jedno od stabilnijih u regionu, sa veoma niskom stopom nezaposlenosti i kontinuiranom potražnjom za radnicima u različitim sektorima. Međutim, iza trenutne stabilnosti krije se dugoročni problem koji sve više dolazi u fokus ekonomskih analitičara i poslodavaca.

Glavni izazov predstavlja starenje radne populacije. Procene pokazuju da se između 12 i 14 odsto zaposlenih u Sloveniji približava penzionisanju, što u narednim godinama može dovesti do odlaska oko 100.000 radnika sa tržišta rada. Najveći talas očekuje se u periodu između 2025. i 2028. godine, kada će značajan broj zaposlenih iz starosne grupe od 61 do 64 godine napustiti radni odnos.

Prema podacima koje prenose slovenački mediji, trenutno je više od 114.000 zaposlenih u toj starosnoj kategoriji, što jasno ukazuje na razmere demografskog pritiska koji dolazi na tržište rada. Iako je Slovenija u prethodnom periodu beležila rekordno nisku nezaposlenost, sa oko 42.000 ljudi bez posla, sve izraženiji nedostatak radne snage postaje ključni ekonomski izazov.

Stručnjaci upozoravaju da problem nije samo u brojevima, već i u strukturi radne snage i očekivanjima poslodavaca. Pojedini poslodavci i dalje imaju rezerve prema zapošljavanju mladih bez radnog iskustva, jer njihova obuka zahteva dodatno vreme i ulaganja, što usporava ulazak novih generacija na tržište rada.

S druge strane, mladi u Sloveniji imaju jasna očekivanja kada je reč o zaposlenju. Istraživanja pokazuju da im je najvažnija mogućnost profesionalnog napredovanja, zatim sigurnost posla, kvalitetni međuljudski odnosi i prilike za kontinuirano učenje i usavršavanje. Ovakvi stavovi ukazuju na promenu vrednosti na tržištu rada u odnosu na ranije generacije.

Zanimljivo je da polovina mladih ispitanika preferira stalno zaposlenje kroz ugovor na neodređeno vreme, dok oko 22 odsto razmatra mogućnost pokretanja sopstvenog biznisa. To ukazuje na rastuću preduzetničku svest, ali i na potrebu za fleksibilnijim oblicima zapošljavanja.

Kada je reč o izboru karijere, mladi u Sloveniji najčešće teže profesijama u zdravstvu i tehnologiji, uključujući medicinu, inženjering i IT sektor. Pored tradicionalnih zanimanja, sve češće se pojavljuju i ambiciozne profesionalne želje poput rada u oblasti robotike, forenzičke psihologije, pa čak i specijalizovanih pozicija u sportskim i tehnološkim timovima.

Sve ove promene ukazuju na to da Slovenija u narednom periodu neće biti suočena samo sa nedostatkom radnika, već i sa potrebom prilagođavanja obrazovnog sistema, politika zapošljavanja i strategija poslodavaca. Način na koji će se odgovoriti na ovaj izazov u velikoj meri će odrediti stabilnost tržišta rada u godinama koje dolaze, piše Tanjug.