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Tiha kriza u ex-yu zemlji: Ko menja 100.000 radnika koji odlaze
Iako slovenačko tržište rada trenutno deluje stabilno i beleži nisku nezaposlenost, zemlja se nalazi pred ozbiljnim dugoročnim izazovom. Zbog starenja radne snage i velikog broja zaposlenih koji uskoro odlaze u penziju, postavlja se pitanje kako će se nadoknaditi nedostatak desetina hiljada radnika u narednim godinama.
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