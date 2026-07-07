Uz ove trikove uštedećete vreme i energiju i rasteretiti sebe u toplim danima kada vam nije do peglanja.
Za urednu odeću bez nabora nije uvek potrebna pegla. Gotovo isti rezultat možete postići uz nekoliko jednostavnih trikova.
Na jednom blogu objavljeno je nekoliko saveta koji mogu pomoći svima koji žele da smanje vreme koje provode nad daskom za peglanje.
Prvi korak u borbi protiv nabora je zapravo njihovo sprečavanje. Nemojte pretrpati mašinu za pranje ili sušenje veša jer je odeći potrebno dovoljno prostora da bi mogla slobodno da se okreće.
Ako je moguće, sušite odeću na svežem vazduhu ili u sušarici, jer će sopstvena težina pomoći u zaglađivanju manjih nabora. Ako koristite mašinu za sušenje, izvadite odeću odmah nakon završetka programa dok je još topla, protresite je, okačite na vešalicu ili je uredno složite kako se nabori ne bi pojačali. Ne ostavljajte je u bubnju ili na gomili nakon što se završi sušenje, jer će se ponovo izgužvati tokom hlađenja.
A za izgužvanu odeću najbolje je isprobati nekoliko trikova:
Trik sa mašinom za sušenje
Ako je odeća izgužvana, stavite je u mašinu za sušenje zajedno sa čistim, blago navlaženim peškirom ili nekoliko vlažnih krpa. Uključite program na srednjoj ili višoj temperaturi na deset do petnaest minuta. Toplota i vlaga će pomoći da se opuste vlakna tkanine i izglade manji nabori. Važno je da odmah nakon završetka programa izvadite odeću i okačite je kako se ne bi stvorili novi nabori.
Trik sa tušem
Okačite odeću na vešalicu u kupatilu, što dalje od direktnog mlaza vode, zatvorite vrata i pustite toplu vodu nekoliko minuta. Para će omekšati vlakna tkanine i ublažiti plitke nabore. Ova metoda neće ukloniti duboke nabore, ali može biti veoma korisna kada ste u žurbi ili na putovanju. Da ne biste nepotrebno trošili vodu, možete koristiti isti trik dok se tuširate.
Trik sa fenom za kosu
Ako vam je potrebno brzo rešenje, stavite čistu, blago navlaženu krpu preko izgužvanog komada odeće. Držite fen za kosu nekoliko centimetara od tkanine i nežno prelazite toplim vazduhom preko problematičnog područja. Kada skinete krpu, nežno zagladite tkaninu rukom. Ovaj trik najbolje funkcioniše na tanjim materijalima i manjim naborima, a obavezno proverite uputstva za negu na etiketi odeće pre nanošenja.
Domaći sprej
Sipajte šolju destilovane vode u bočicu sa raspršivačem i dodajte jednu kašičicu omekšivača. Lagano poprskajte izgužvane delove odeće, nežno zategnite tkaninu rukama i ostavite da se osuši. Pre prve upotrebe, testirajte sprej na manje vidljivom delu odeće da biste proverili da li ostavlja tragove ili menja boju tkanine, piše maytag.
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