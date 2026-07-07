Lider opozicione stranke Fides i bivši mađarski premijer Viktor Orban pozvao je danas građane da učestvuju u mirnim protestima u Budimpešti protiv, kako je rekao, "autokratije".

Orban je na Fejsbuku pozvao "svakog odgovornog Mađara" da u četvrtak u 18 časova dođe ispred Šandor palate, gde će biti održan protest u organizaciji njegove stranke, preneo je MTI. On je najavio je da će na skupu govoriti bivši predsednik Mađarske Janoš Ader.

"Pozivamo svakog odgovornog Mađara da bude tamo kako bismo zajedno, mirno, mogli da podignemo glas protiv autokratije", rekao je Orban.

Ocenio je da bi situacija sa aktuelnim predsednikom Mađarske Tamašem Suljokom mogla da se dogodi bilo kome i optužio vlast da zastrašuje i preti ljudima koji nisu po njenoj volji.

Demonstracije organizuje Fides, uz podršku bivšeg ministra građevinarstva i saobraćaja Janoša Lazara, a najavljene su kao protest protiv, kako organizatori navode, "autokratske vladavine vlade Tise".

Organizatori tvrde da je mađarski premijer Peter Mađar predlogom 17. amandmana na Ustav ugrozio vladavinu prava i institucije i da bi izmene omogućile smenu predsednika Republike, razrešenje sudija Ustavnog suda i ograničavanje biračkog prava. Vlada se za sada nije oglasila povodom ovih optužbi.