Pevač narodne muzike, Andrija Bajić, preminuo je danas na VMA-a usled teške bolesti, u 89. godini.

Pre nekoliko nedelja doživeo je moždani udar, nakon čega se oporavio, ali mu se stanje nešto kasnije nažalost ponovo pogoršalo. Nekoliko dana proveo je u bolnici dok su mu se doktori borili za život.

Inače, u javnosti se spekulisalo da je Mala Cana uplovila u emotivni odnos s Bajićem zbog njegovog nasledstva, međutim saznalo se da je ona ta koja je navodno nagovorila pevača da svu imovinu prepiše naslednicima.

- Mi smo se dogovorili, rekla sam mu još na početku da nemam šta da tražim tu, u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu: "Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Mala Cana u emisiji "Ami G šou" pre manje od 3 meseca i dodala:

- Sad smo za Uskrs bili svi zajedno, bilo je prelepo. Igrali smo igrice, smejali se, stvarno smo proslavili predivan Uskrs. Nemam reči - izjavila je pevačica.

Mala Cana je priznala da nije naišla na osudu porodice zbog braka sa Andrijom.

- U početku ni meni nije bilo lako, budimo realni. Nije lako, ali opet kažem, niko ne zna kakve sam ja cipele nosila, kakve on i šta je nas spojilo. Razumevanje je bilo i sa strane mojih godina, ali normalno da niko ne može da shvati da neko nekog može da voli, on nekog toliko mlađeg od njega, ja da volim nekog toliko starijeg od sebe - rekla je pevačica.

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