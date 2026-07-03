Naoružana separatistička grupa Nacionalnooslobodilačka armija Zapadne Papue (TPNPB) saopštila je da je odgovorna za napad u kojem je ubijen američki pilot Nikolas F. Goselin.

Portparol grupe Sebi Sambom izjavio je da je avion zapaljen nakon što je sleteo u oblast Jahukimo, u provinciji Hajlend Papua.

Prema njegovim rečima, napad predstavlja upozorenje zbog, kako tvrdi, prisustva indonežanske vojske u regionu i nastavka letova u područjima koja pobunjenici smatraju zabranjenim.

– Ovo je poruka vladama Indonezije i Sjedinjenih Američkih Država jer nisu rešile osnovne uzroke sukoba u Papui – rekao je Sambom.

Vojska pronašla telo pilota

Portparol indonežanske vojske Virja Artadiguna potvrdio je da su separatisti izveli napad i saopštio da je telo američkog pilota pronađeno i evakuisano.

Dodao je da vojska intenzivno traga za napadačima.

Prema njegovim rečima, svi putnici koji su se nalazili u avionu preživeli su napad i bezbedno se vratili kućama.

Ranije je saopšteno da se u letelici nalazilo sedam putnika, svi poreklom iz Papue.

Dugogodišnji sukob u regionu

Zapadni deo Papue već decenijama je poprište sukoba između indonežanskih bezbednosnih snaga i separatističkih grupa koje se bore za nezavisnost.

Poslednjih godina pobunjenici izvode sve češće i smrtonosnije napade, uz upotrebu modernijeg naoružanja.

Napad na američkog pilota predstavlja novu eskalaciju sukoba u Papui i mogao bi dodatno da pojača bezbednosne mere u regionu, ali i međunarodnu pažnju usmerenu na dugogodišnji konflikt.

Papua je jedno od najnestabilnijih područja Indonezije zbog višedecenijskih sukoba između separatističkih pokreta i državnih snaga. Region je bogat prirodnim resursima, što dodatno komplikuje političku i bezbednosnu situaciju.

Izvor: CNN