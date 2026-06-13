U Indoneziji se dogodila tragedija u kojoj je 44-godišnja žena izgubila život nakon napada džinovskog pitona dugačkog oko 7,5 metara, koji ju je stegao do smrti, a zatim počeo da je proždire, piše grčki portal Pronuz.

Nesrećna Elizabeta Jamalau otišla je u utorak popodne (9.6.) u ruralno područje na ostrvu Taliabu, u severnoj provinciji Maluku, kako bi se pobrinula za svoju stoku.

Kada se nije vratila kući na vreme, njen suprug je krenuo da je traži, ali je naišao na šokantan prizor.

Prema opisima, pronašao je svoju ženu bez znakova života, dok se njeno telo nalazilo u ustima ogromne zmije.

Uprkos pokušaju da reaguje i ubije pitona, žena je već bila preminula.

Meštani su dotrčali na mesto događaja nakon što su čuli povike i na kraju uspeli da odvoje telo nesrećne žene od životinje.

Ova vrsta pitona spada među najveće zmije na svetu i široko je rasprostranjena u jugoistočnoj Aziji, gde se može naći u različitim staništima — od šuma i močvara do naseljenih područja.

Iako se napadi na ljude smatraju retkim, poslednjih godina u Indoneziji se beleži sve više ovakvih slučajeva, što izaziva zabrinutost među lokalnim stanovništvom, navodi se u članku.

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