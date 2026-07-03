-Najveća su fabrika koja proizvodi kontrolne table za Mercedes, BMV, za velika imena kada je u pitanju auto industrija. Posebno sam ponosna na to upravo te table, te komponente koje se koriste u automotiv industriji, predstavljaju poslednju reč tehnike koja je krenula u Novom Sadu. Oni su po preporuci i razgovorima sa Aleksandrom Vučićem, došli u Srbiju, gde su prvo otvorili istraživački centar. Oni aktivno sarađuju i sa Fakultetom tehničkih nauka u Novom Sadu. Kasnije su potvrdili da je ovo jedna zemlja u kojoj vlada stabilan privredni ambijent i dobra privredna klima. Ovoliki kapital ne dolazi u zemlje koje ne karakteriše mir i stabilnost. Investirali su i mnogo više od planiranog. Aumovio je izdvojeni deo grupacije Kontinental, ali suštinski je u istoj vlasničkoj strukturi. 2834 trenutno je zaposlenih ovde. Važni su kao poslodavci, jer zapošljavaju i visokoobrazovni kadar, pre svega inžinjere koji su sa FTN-a. Veliki su i značajan poslodavac, koji je bitan faktor privredne aktivnosti, posebno kada je u pitanju rast BDP-a u našoj zemlji. Zaista je impresivno to što oni rade. Imali priliku da vidimo posledlju reč tehnologije kada je u pitanju tehnološki napredak. Sve čestitke rukovodstvi. Nastavićemo, ministarstvo i predsednik Vučić, da budemo podrška, u napretku i otvaranju novih radnih mesta. Ovakva imena privlače i svoje partnere ovde - rekla je Mesarović.

Gradonačelnik Mižin je, kako je rekao, ponosan što Novi Sad ima ovakvu, neverovatnu fabriku.

-Jer sve što se ovde porimenjuje je na svetskom nivou. Ova fabrika je čini mi se otvorena 2017. godine. Sledeže godine je 10 godina poslovanja i meni je zaista čast što takvu fabriku imamo ovde. U ovoj fabrici, kao što smo mogli da vidimo, ne samo da se nešto sklapa, već se nešto i stvara. Ovde se komponente prave od samog njihovom nastanka, kompletno. Ono što je važno, jeste da ovde imamo razvojno-istraživački centar, gde mladi ljudi uče da od samog početka naprave komponentu, pa tek onda dolazimo do njenog sklapanja. Zato ova fabrika ima budućnost. Planiraju svoju proizvodnju da dodatno automatizuju. To znači da će ljudi nadzirati mašine, neće biti otpuštanja. Od 2012. godine do sada smo otvorili 15 fabrika, uz podršku predsednika Vučića i Vlade Srbije. Zato morate da imate stabilnu državu i vlast koja će da napravi ovakvu poslovnu klimu. Svakodnevno smo u komunikaciji sa ovim ljudima i uvek ćemo im pomoži jer je njihov značaj za Novi Sad nemerljiv - rekao je Mićin.