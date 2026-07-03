Prema tim navodima, operacija bi mogla da podrazumeva da ruski vojnici pređu granicu i da projektilima i dronovima gađaju ključnu infrastrukturu.

Izvori bliski poljskom predsedniku Karolu Navrockom rekli su za portal Onet da su Sjedinjene Američke Države više puta upozoravale Varšavu na takav plan. Kako tvrde isti izvori, napad bi mogao da bude pokrenut u roku od nekoliko meseci.

Navodni plan Kremlja osmišljen je tako da izazove paniku i primora zapadne zemlje da obustave pomoć Ukrajini, piše Sun.

Prema informacijama koje prenosi Onet, provokacija bi mogla da uključi kopneni upad ruskih vojnika na teritoriju NATO-a.

Elektrane bi takođe mogle da budu meta napada dronovima kako bi se Poljska primorala da aktivira svoje sisteme protivvazdušne odbrane.

Jedan izvor iz poljskih obaveštajnih službi upozorio je da bi mogao da bude izveden i „hibridni napad“ preko granice. Prema njegovim rečima, u takvoj operaciji mogli bi da učestvuju ruski ili beloruski vojnici.

Rusija bi, kako se navodi, verovatno pokušala da predstavi napad kao posledicu greške u GPS navigaciji zbog koje su vojnici zalutali na teritoriju Poljske ili kao spasilačku misiju radi izvlačenja oborenog helikoptera. Kremlj bi čak mogao da pokuša da za napad okrivi Ukrajinu, navodi se.

Navodni plan zasniva se na pretpostavci da bi Sjedinjene Američke Države izvršile pritisak na Poljsku da ne uzvrati vatru, već da pristane na pregovore.

Povlačenje ruskih snaga potom bi bilo predstavljeno kao pobeda predsednika Vladimira Putina, što bi Moskvi omogućilo da stekne pregovaračku prednost.

Tokom eventualnih pregovora, Rusija bi mogla da zahteva prekid zapadne vojne i finansijske podrške Ukrajini. Svaki kopneni napad Rusije mogao bi, prema navodima, da bude pokrenut ili iz Kalinjingradske oblasti, severno od Poljske, ili iz Belorusije na istoku.

Ove tvrdnje dolaze u trenutku kada su odnosi između Poljske i Ukrajine opterećeni nesuglasicama u vezi sa trgovinom. Rusija bi, prema ovoj proceni, mogla da iskoristi takav upad kako bi dodatno produbila razdor između dve zemlje i destabilizovala saveznike unutar NATO-a.

Još dva izvora bliska poljskom predsedniku potvrdila su zabrinutost zbog mogućeg napada, navodi The Telegraph.

Sve to dolazi nakon što su satelitski snimci pokazali da se duž ruske granice sa državama članicama NATO-a ubrzano proširuju desetine ruskih vojnih baza.

Na snimcima, koje je objavio danski nacionalni javni servis u saradnji sa obaveštajnim službama, vidi se intenzivna gradnja tokom protekle dve godine, uključujući nove kasarne, skladišta i raspoređivanje vojne tehnike.

Jedan vojni kompleks u Pečengi nalazi se na svega oko osam kilometara od granice sa Norveškom.

Obaveštajni izvori procenjuju da bi oblast Murmanska, u blizini Finske i Norveške, sada mogla da primi dodatnih 17.000 vojnika u dometu susednih država.

Na još jednoj lokaciji u blizini granice sa Estonijom primećeno je veliko gomilanje vojne tehnike.