Zbog toga posada često mora da traži slobodan prostor ili u poslednjem trenutku prebacuje torbe u prtljažni deo aviona, što može da izazove kašnjenje leta.

Upravo zbog ovakvih problema, ali i bezbednosti putnika, brojne avio-kompanije poslednjih godina uvode stroža pravila za ručni prtljag. Iako mnogi smatraju da je cilj isključivo dodatna zarada, stručnjaci ističu da postoji više razloga zbog kojih prevoznici ograničavaju broj i težinu torbi koje putnici mogu da unesu u kabinu.

Zašto se pravila razlikuju od kompanije do kompanije?

Jedan od razloga zbog kojih putnici često ostaju zbunjeni jeste činjenica da ne postoje jedinstvena pravila za sve avio-kompanije. Dve osobe mogu leteti istim tipom aviona, ali imati potpuno različita ograničenja u zavisnosti od prevoznika ili vrste kupljene karte.

Pojedine kompanije dozvoljavaju jednu kabinsku torbu i jedan lični predmet, dok druge na najjeftinijim kartama dopuštaju samo manju torbu koja mora stati ispod sedišta.

Težina aviona igra ključnu ulogu

Svaki avion ima maksimalnu dozvoljenu težinu pri poletanju koja se ne sme prekoračiti. U nju ulaze avion, gorivo, putnici, posada, teret i sav prtljag.

Predati prtljag se meri prilikom prijave na let, dok se za ručni prtljag često koriste unapred određene prosečne vrednosti. Kod manjih aviona putnici i njihov prtljag mogu se čak i vagati kako bi se obezbedila pravilna raspodela težine.

Ručni prtljag postao je veliki izvor zarade

Poslednjih dvadesetak godina, naročito sa razvojem niskobudžetnih avio-kompanija, naplata dodatnih usluga postala je važan deo poslovanja.

Predati prtljag, izbor sedišta, hrana, piće i pristup internetu danas se često dodatno naplaćuju, pa mnogi putnici pokušavaju da sve spakuju u jednu kabinsku torbu kako bi izbegli dodatne troškove.

Zbog toga avio-kompanije sve češće proveravaju dimenzije i težinu ručnog prtljaga, a prekoračenje propisanih ograničenja može skupo da košta.

Nije u pitanju samo novac

Pretrpani odeljci za prtljag predstavljaju i ozbiljan bezbednosni problem. Kabinsko osoblje svakodnevno podiže teške torbe iznad glave, zbog čega su povrede leđa među najčešćim povredama stjuarda i stjuardesa.

Osim toga, u slučaju hitne evakuacije putnici koji pokušavaju da uzmu svoj prtljag mogu značajno da uspore izlazak iz aviona i ugroze bezbednost svih putnika.

Zbog toga stručnjaci savetuju da pre putovanja pažljivo proverite pravila avio-kompanije kojom letite i ponesete samo ono što vam je zaista neophodno. Tako ćete izbeći dodatne troškove, ubrzati ukrcavanje i doprineti bezbednijem letu.