Američki predsednik Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social grafikon koji pokazuje koliko zapravo sjedinjene Države mnogo više ulažu novca u NATO nego ostale zemlje članice Alijanse.

Na grafikonu se vidi da SAD ulažu u NATO 999 milijardi dolara, dok prva sledeća zemlje Velika Britanija ulaže 90,5 milijardi dolara.

Slede Francuska sa 66,5 milijardi, Italija sa 48,8 milijardi, Poljska sa 44,3 milijarde...

"Smešno je za SAD da nastavljaju ovim jednostranim putem kada odnos nije recipročan. Nisu bili tu za nas!!!", naveo je Tramp ispod grafikona.

Podsetimo, američki predsednik je u više navrata pretio da će Sjedinjene Države napustiti NATO pakt, što bi bez ikakve dileme označilo kraj Alijanse.