Munteanu, koji je na funkciji premijera bio od novembra 2025. godine, nije detaljno obrazložio svoju odluku.

On je u objavi na društvenoj mreži Iks naveo je da mu se mandat završava i da je odlučio da se povuče kada je zaključio da više ne može da obavlja dužnost u skladu sa svojim principima i uverenjima.

"Danas mi se završava mandat premijera. U trenutku kada sam shvatio da više ne mogu da obavljam svoj mandat u skladu sa svojim principima i uverenjima, odlučio sam da se povučem", napisao je on.

Prema ustavnoj proceduri, moldavska predsednica Maja Sandu obaviće konsultacije sa parlamentarnim strankama, nakon čega će predložiti novog mandatara za sastav vlade.

Munteanu (62) je imenovan za premijera nakon parlamentarnih izbora održanih u septembru 2025. godine, na kojima je PAS ostvario ubedljivu pobedu nad proruskim političkim rivalima i obezbedio nastavak proevropskog kursa zemlje.

Pre ulaska u moldavsku politiku, više od 20 godina je radio u inostranstvu, uključujući i Svetsku banku.

On je u svojoj objavi poručio da će nastaviti da služi Moldaviji bez obzira na funkciju koju bude obavljao u budućnosti.

Moldavija, koja se graniči sa Ukrajinom i Rumunijom, kandidat je za članstvo u Evropskoj uniji.

Politička scena te zemlje godinama je podeljena između proevropskih snaga i partija koje zagovaraju bliže odnose sa Rusijom, podseća Rojters.

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