Generalni tužilac Ukrajine Ruslan Kravčenko izjavio je da je pokrenuta pretkrivična istraga o kombinovanom ruskom napadu na Kijev i okolinu izvedenom 2. jula.

Prema navodima ukrajinskog tužilaštva, odgovornost za planiranje i organizaciju napada pripisuje se načelniku Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valeriju Gerasimovu.

Kravčenko tvrdi da mete napada nisu bili vojni ciljevi, već civilna infrastruktura i stambeni objekti.

– Rusi su namerno pogodili stambene zgrade i civilnu infrastrukturu, oduzimajući živote nevinih ljudi. Ovo nije slučajnost. Ovo je sistemski teror nad civilima – rekao je Kravčenko.

Ruska strana nije komentarisala ove navode.

Pokrenut krivični postupak

Ukrajinsko tužilaštvo navodi da je protiv odgovornih pokrenut postupak zbog sumnje na kršenje zakona i običaja ratovanja.

Prema tvrdnjama tužilaštva, u planiranju napada korišćene su balističke i krstareće rakete, bespilotne letelice, kao i sredstva dalekometne avijacije, Crnomorske flote i Kopnenih snaga Rusije.

Kako je navedeno, u okviru iste istrage biće analizirani i drugi masovni raketni i napadi dronovima na teritoriji Ukrajine.

Ukrajina: Velika razaranja u Kijevu

Ukrajinske vlasti saopštile su da je tokom noći 2. jula Rusija izvela jedan od najvećih napada na Kijev od početka rata.

Prema njihovim podacima, lansirano je gotovo 500 dronova i 74 rakete, dok je protivvazdušna odbrana presrela veliki broj projektila.

Ukrajinski zvaničnici tvrde da je poginulo 30 ljudi, više od 90 je povređeno, uključujući i decu, dok se potraga za nestalima nastavlja.

Navodi se da je šteta zabeležena na desetinama lokacija, uključujući stambene zgrade, hotel, stanicu hitne pomoći, zoološki vrt, prodavnice i skladišta.

U Kijevu je proglašen Dan žalosti.

Ukrajinske vlasti pokrenule su postupak protiv najvišeg vojnog vrha Rusije na osnovu sopstvene istrage. Za sada nema nezavisne potvrde iznetih optužbi, niti komentara ruske strane.

Rusija i Ukrajina nastavljaju da razmenjuju optužbe za napade na civilne ciljeve. Tokom rata obe strane iznose različite tvrdnje o vojnim operacijama, koje često nije moguće odmah nezavisno proveriti.

Izvor: NV.ua, Kurir, agencije