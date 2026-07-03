Britanski list The Telegraph piše da su američke obaveštajne službe obavestile Varšavu o mogućnosti da Rusija razmatra različite vojne scenarije usmerene prema Poljskoj u narednim mesecima.

Prema navodima anonimnih izvora iz bezbednosnih struktura i krugova bliskih poljskom državnom vrhu, među mogućim opcijama pominju se raketni ili napadi bespilotnim letelicama na strateške objekte, kao i ograničeno prebacivanje vojnika preko granice.

Istovremeno, isti izvori tvrde da konačna odluka o eventualnim potezima Moskve još nije doneta.

Pominju se različiti scenariji

Sagovornici lista navode da poljske bezbednosne službe razmatraju više mogućih scenarija, uključujući napade dronovima na kritičnu infrastrukturu, simulirane vazdušne udare radi aktiviranja protivvazdušne odbrane, kao i ograničene incidente u pograničnim oblastima.

Među mogućnostima koje pominju anonimni izvori nalazi se i eventualni upad preko granice sa Belorusijom ili iz Kalinjingradske oblasti.

Prema tim tvrdnjama, pojedini scenariji predviđaju da bi eventualni incident mogao biti predstavljen kao tehnička greška ili nenamerni prelazak granice.

Nema zvanične potvrde

The Telegraph navodi da bi cilj takvih poteza mogao biti testiranje spremnosti NATO-a i povećanje pritiska na zapadne zemlje zbog njihove vojne pomoći Ukrajini.

Istovremeno, deo ruskih analitičara ocenjuje da ovakve informacije mogu predstavljati oblik političkog pritiska ili pokušaj uticaja na odluke zapadnih saveznika.

Ruske vlasti nisu komentarisale navode iznete u tekstu britanskog lista.

Reč je o procenama i informacijama koje The Telegraph pripisuje anonimnim izvorima iz bezbednosnih struktura. Navodi o mogućim planovima Rusije nisu potvrđeni zvaničnim saopštenjima Sjedinjenih Američkih Država, Poljske niti Rusije.

Poljska, kao članica NATO-a i jedna od ključnih zemalja na istočnom krilu Alijanse, poslednjih godina značajno jača svoje odbrambene kapacitete zbog rata u Ukrajini. Istovremeno, procene o mogućoj eskalaciji između Rusije i NATO-a često se razlikuju među zapadnim i ruskim analitičarima.

Izvor: The Telegraph