Zoo vrt Taman Safari Indonesija (TSI) zvanično je predstavio javnosti Rija, prvo mladunče džinovske pande rođeno u Indoneziji.

Predstavljanje je održano u subotu u gradu Bogoru, južno od Džakarte.

Predstavljanje mladunčeta usledio je nakon sveobuhvatne procene koju su sproveli timovi za biologiju i veterinu Taman Safarija, u saradnji sa stručnjacima iz Kineskog centra za zaštitu i istraživanje džinovskih pandi. Stručnjaci su potvrdili da je Rio dostigao potrebnu psihofizičku zrelost.

Rio je rođen 27. novembra 2025. godine sa svega 200 grama, a danas, sa 184 dana starosti, ima 11 kilograma i razvija se kao zdravi mužjak.

„Sada može samostalno da hoda, aktivno komunicira sa svojom majkom Hu Čun i počeo je da jede izdanke bambusa kao deo pažljivo kontrolisanog prelaska na novu ishranu, pod stalnim nadzorom stručnjaka“, navodi se u saopštenju.

Kako bi se očuvalo njegovo zdravlje i dobrobit, Taman Safari Indonesija postepeno uvodi Rija u javne nastupe, uz strogo kontrolisano vreme izlaganja, u skladu sa međunarodnim standardima dobrobiti životinja.

Kao jedino mladunče džinovske pande rođeno van Kine u poslednje tri godine, Rio predstavlja značajan doprinos međunarodnoj saradnji u oblasti zaštite prirode, a istovremeno dodatno učvršćuje ulogu Indonezije u globalnoj mreži za očuvanje džinovskih pandi.

„Ovo je važna prekretnicua u razvoju programa zaštite životinja izvan njihovog prirodnog staništa u Indoneziji“, naveli su još u saopštenju, piše China Daily.