Crvena poternica Interpola izdata je u četvrtak, zajedno sa nalogom za hapšenje. Interpol je danas objavio i dve fotografije osumnjičene, uz napomenu da ima tetovažu, verovatno zmije, na desnoj ruci od ramena do lakta. Navodi se da je rođena u Ukrajini, da ima tamnu kosu i da govori nemački.

Navodi se da je verovatno u bekstvu sa saučesnicima u Italiji, ali da je možda uspela da stigne čak i do Balkana, piše Dejli mejl.

Berezosvka je snimljena ispred zgrade „Sunčev dvorac“ – luksuznog stambenog kompleksa u vlasništvu Jermolajeva.

U holu te zgrade, nešto pre 21 čas, ostavljena torba je eksplodirala nakon što je žena aktivirala uređaj mobilnim telefonom.

Ana Nasobina, koja je ranije opisivana kao vanbračna partnerka Jermolajeva, nakon eksplozije jeostala bez nogu, dok su i ona i Jermolajev zadobili teške povrede od gelera i opekotine.

„Glavni osumnjičeni je identifikovan od strane svedoka“, rekao je izvor iz istrage.

Snimci sa nadzornih kamera prikazuju je kako nosi crni šešir i beži peške preko granice ka Francuskoj, gde nema kontrolnih punktova. Ona je zatim otišla u grad Beausoleil, a potom, prema proceni istražitelja, nastavila put ka Italiji.

„Naoružana je i opasna, i veruje se da je u društvu saučesnika“, rekao je izvor. „Treba joj prići sa krajnjim oprezom.“

Sudski organi u Francuskoj i Monaku otvorili su krivičnu istragu zbog „pokušaja ubistva“, „postavljanja eksplozivne naprave na javnom putu sa kriminalnom namerom“ i „kriminalnog udruživanja“.

Kamere su prvi put zabeležile osumnjičenu u toj oblasti u ponedeljak ujutru, pre nego što se, prema bezbednosnim izvorima, vratila da postavi bombu. Smatra se da je bila oko 12 metara udaljena kada je aktivirala uređaj, rekao je jedan izvor.

Povređeni dečak, za kog se veruje da ima 13 godina, brzo se oporavlja i trenutno daje izjave policiji i tužilaštvu.

„On im tačno govori šta je video, iako mu je sećanje očigledno veoma maglovito“, rekao je bezbednosni izvor. „Izgleda da je njegova majka preuzela pun udar eksplozije, dok je on zadobio relativno lakše opekotine i povrede od gelera.“

Nasobina je ukrajinska državljanka iz Jermolajevovog rodnog grada Dnjepra i provela je mnogo vremena u Engleskoj. Navedena kao direktorka kompanije Wycombe Square Investments LLP u Londonu, ali je često boravila u Monaku, posebno tokom leta.

Sa druge strane, supruga Jermolajeva, Ana Jermolajev, koristi visokobezbednosnu porodičnu vilu u Sen-Žan-Kap-Fera, obližnjem gradu na Francuskoj rivijeri, koji je drugo najskuplje mesto za život na svetu, posle Monaka.

Osumnjičena je verovatno koristila tzv. „burner phone“ – telefon koji se može jeftino kupiti bez identifikacije.

Takvi telefoni se često koriste u kriminalu i odbacuju se nakon izvršenja dela.

Policija i helikopteri francuske vojske sa reflektorima, kao i brojni dronovi, viđeni su u zoni potrage danima i noćima nakon napada.

Navodi se da vlasti Monaka traže njeno hapšenje zbog pokušaja ubistva i drugih optužbi.

Policija širom Evrope danas traga za „naoružanom i opasnom“ ženom.

Berezosvka je poslednji put viđena kako beži iz mediteranske kneževine u ponedeljak, prerušena u šešir, nakon što je teško povredila 58-godišnjeg oligarha Vadima Jermolajeva, njegovu partnerku Anu Nasobinu (46) i njihovog sina.

Glavni tužilac Monaka, Stefan Tibo, potvrdio je da osumnjičena trenutno vodi kao osoba sa prijavljenim prebivalištem u Nemačkoj.

Visoki izvor iz istrage sugerisao je da je žena tokom napada „pokušala da izgleda kao muškarac“, ali ju je svedok identifikovao.

Iako postoje teorije da je ukrajinska služba bezbednosti SBU možda bila umešana u bombaški napad, trenutno je dominantna verzija istrage „obračun kriminalnih grupa“.

Eksplozija je označila prvi ovakav napad ikada izveden u takozvanoj „Steni“, poreskom raju koji ima manje od dve kvadratne milje i smatra se neutralnom teritorijom.

Stekao brojne neprijatelje

Jermolajev je tokom godina stekao brojne neprijatelje, a jedan od razloga zbog kojih se preselio u Monako bila je upravo bezbednost.

Sear Kuršutov, ukrajinski biznismen sa Krima koji često boravi u Monaku, rekao je da je njegov prijatelj bio „opsednut bezbednošću“.

„Vadim je živeo na ivici noža“, rekao je Kuršutov za Le Monde.

Neki od najmoćnijih neprijatelja Jermolajeva nastali su zbog mreže lažnih pozivnih centara. Krajem 2025. godine, Artur Jermolajev (35), Vadimov najstariji sin, uhapšen je na Kipru zbog uloge u šemi vrednoj oko 100 miliona funti. Izručen Estoniji, gde je oko 500 klijenata izgubilo oko 5 miliona funti, osuđen je na pet godina zatvora, od čega četiri meseca u pritvoru.

„Sada živi u Izraelu“, rekao je Sear Kuršutov.

Igor Komarov, 28-godišnji biznismen umešan u mrežu pozivnih centara, kidnapovan je, mučen, ubijen i raskomadan tokom odmora na Baliju u Indoneziji u martu 2026. Drugi bezbednosni izvor je rekao: „Ubice nikada nisu pronađene. To pokazuje kakve neprijatelje Jermolajev ima.“