Autobus je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo s puta i survao se u provaliju u mestu Dana Sar, udaljenom području blizu granice pokrajina Beludžistan i Hajber Pahtunva, saopštio je portparol vlade Beludžistana Šahid Rind.

Prema njegovim rečima, autobus nije prevozio samo svoje putnike, već i putnike iz drugog autobusa koji se ranije pokvario, zbog čega je bio pretrpan. Dodao je da spasilačke službe rade na identifikaciji poginulih, prenosi Index.

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Predsednik Pakistana, Asif Ali Zardari izrazio je saučešće porodicama poginulih i poželeo brz oporavak povređenima. Naložio je nadležnim službama da obezbede najbolju moguću medicinsku negu povređenima.

Saučešće je izrazio i glavni ministar Beludžistana Sarfraz Bugti, koji je takođe zatražio od nadležnih organa da povređenima pruže odgovarajuće lečenje.

Saobraćajne nesreće su česte u Pakistanu zbog lošeg stanja puteva, slabe primene saobraćajnih propisa i rizične vožnje, naročito u planinskim oblastima.

U maju je na severozapadu Pakistana minibus udario u autobus koji je bio zaustavljen pored puta. U toj nesreći poginulo je 17 ljudi, a pet je povređeno.