Nemačka je zatražila hitne razgovore sa kineskim ambasadorom zbog izveštaja da Kina obučava ruske vojnike, saopštio je danas portparol Ministarstva spoljnih poslova te zemlje.

"Sve što omogućava Rusiji da nastavi svoj agresivni rat protiv Ukrajine takođe ugrožava našu bezbednost.

Shodno tome, odlučna i rastuća podrška Kine brutalnom agresivnom ratu Rusije direktno utiče na našu bezbednost", naveo je on za Rojters.

Agencija je nedavno objavila da je Kina prošle godine tajno obučavala ruske snage uz lično odobrenje ministra odbrane ruskog predsednika Vladimira Putina. Kineska ambasada ranije je nazvala optužbe neosnovanim.