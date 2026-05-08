Ekipe za potragu su se požurile da evakuišu 15 preživelih nakon što je ogromna planina izbacila stubove gustog dima, a povređeno je i najmanje petoro drugih.

Policija je potvrdila da su dva stranaca i jedan lokalni stanovnik poginuli, a najmanje pet ljudi je povređeno.

Šef policije Severne Halmahere, Erlihson Pasaribu, rekao je da su planinari ušli na planinu Dukono uprkos zabrani penjanja.

Kasnije je potvrdio da je 15 preživelih bezbedno evakuisano – nakon izveštaja da je 20 ljudi nestalo.

Ivan Ramdani, šef lokalne spasilačke agencije, rekao je da su desetine ljudi, uključujući policajce, raspoređene u potrazi za nestalim planinarima zarobljenim erupcijom.

Devet planinara su Singapurci, a ostali su Indonežani, rekao je Ivan.

Erupcija se dogodila u 7:41 časova po lokalnom vremenu u petak ujutru.

Planina Dukono je na trećem najvišem nivou indonežanskog četvorostepenog sistema uzbune.

Vlasti su od decembra upozorile stanovnike da se uzdrže od bilo kakvih aktivnosti u krugu od 4 km od kratera.

(The Sun)

