Memorandum o razumevanju između Vašingtona i Teherana trebalo bi da bude potpisan sutra u švajcarskom Burgenštoku, uz posredovanje Katara i Pakistana.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da očekuje brz napredak nakon potpisivanja sporazuma i najavio da će dokument biti upućen Kongresu na razmatranje.

Prema navodima američkih medija, sporazum predviđa obnovu iranskog izvoza nafte uz uslove koji se odnose na slobodu plovidbe kroz Ormuski moreuz i nuklearni program Irana.

Iranski zvaničnici saopštili su da je ukinuta američka pomorska blokada iranskih luka, ističući to kao važan korak ka normalizaciji odnosa.

Istovremeno, Kina i Katar ocenjuju da bi predstojeća faza pregovora mogla biti složenija, ali i ključna za regionalnu stabilnost.

Na terenu se nastavljaju sukobi dok Izrael odbacuje američko-iranski mir. Libanski mediji izvestili su o novim izraelskim napadima na jugu Libana, dok Hezbolah poručuje da će pitanje izraelskog vojnog prisustva u regionu biti jedna od tema budućih razgovora.

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Tramp razgovarao sa sirijskim predsednikom Al Šarom o borbi protiv Hezbolaha

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je razgovarao sa sirijskim predsednikom Ahmadom al Šarom o borbi protiv libanske militantne grupe Hezbolah, dan nakon što je kritikovao Izrael zbog ubijanja previše civila u Libanu. Na pitanje da li je razgovarao sa sirijskim predsednikom el Šarom o Hezbolahu, Tramp je klimnuo glavom i odgovorio potvrdno, prenosi Rojters. Na pitanje da li je Šara spreman da se suprotstavi šiitskoj militantnoj grupi Hezbolah Tramp je rekao da će o tome govoriti kasnije. "Smatram da je (Liban) manji rat, Iran je veliki, ali imamo tu malu tačku koja stalno diže glavu, a to je Hezbolah", rekao je Tramp novinarima na marginama samita. On je snažno podržao Al Šaru, bivšeg komandanta Al Kaide koji je svrgnuo dugogodišnjeg sirijskog predsednika Bašara el Asada i pokušao je da se predstavi kao umereni lider koji nastoji da ujedini svoju ratom razorenu naciju i okonča izolaciju Sirije. "On je uradio neverovatan posao u sastavljanju svega. Uradio je neverovatan posao i veoma je dobar sa Hezbolahom. Ne voli ih", rekao je Tramp.

Švajcarska tvrđava pred potpisivanje sporazuma: Raspoređeno 2.000 vojnika, nebo zatvoreno

Sjedinjene Američke Države i Iran potpisaće u petak Memorandum o razumevanju u švajcarskom Birgenštoku, gde će zbog događaja biti raspoređeno oko 2.000 vojnika i uvedena zona zabrane letenja.

Bela kuća: "Nije tačno"

Direktor komunikacija Bele kuće Stiven Čeung objavio je na Iksu da ono što je CNN opisao kao tekst memoranduma o razumevanju između SAD i Irana ne odražava jezik stvarnog sporazuma. "Navodni tekst Memoranduma o razumevanju koji je dobio CNN ne odražava jezik stvarnog Memoranduma o razumevanju", rekao je Čeung.

Aun: Pregovori Libana treba da budu "nezavisni" od sporazuma SAD i Irana

Libanski predsednik Džozef Aun je rekao da bi pregovori sa Izraelom trebalo da budu "nezavisni" od sporazuma SAD i Irana. Dodao je da Liban pozdravlja podršku bilo koje zemlje, uključujući Iran, kako bi se obezbedio prekid vatre. Njegovi komentari označavaju blaži javni ton prema Teheranu, nakon što ga je prethodno optužio da koristi Liban kao pregovarački adut u pregovorima. Međutim, dodao je da "put Libana ostaje odvojen" od memoranduma o razumevanju između SAD i Irana.

Izraelski ambasador pri UN: "Sporazum SAD i Irana veoma lošim za Izrael"

Deni Danon, izraelski ambasador pri UN, kaže da je sporazum SAD i Irana "veoma loš" za Izrael, Sjedinjene Države i zemlje Persijskog zaliva. U komentarima za izraelski Kanal 14, Danon je rekao da je, pokušavajući da što brže okonča pregovarački proces, predsednik Tramp dozvolio Iranu da „poboljša“ svoju poziciju. "Ali moramo da sačekamo. Još nema odluke – samo okvir za nastavak pregovora", rekao je.

Tramp: "SAD neće investirati u Iran"

Američki predsendnik Donald Tramp rekkao je da su lažni izveštaji da sporazum SAD i Irana uključuje odredbe o 300 milijardi dolara za obnovu Teheranu. "ećemo dati ni deset centi. Ne ulažemo i nemamo fond", rekao je Tramp. Dodao je i da ne traži od zemalja Persijskog zaliva da investiraju u Iran, ali "ako to urade, u redu". "Rekao bih da to neće raditi neko vreme dok ne otkriju ponašanje", dodao je.

Lavrov i Arakči razgovarali o detaljima memoranduma Vašingtona i Teherana

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči razgovarali su telefonom o detaljima za memorandum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana.

Kako se navodi u saopštenju iranskog Ministarstva spoljnih poslova, Arakči je ukazao na odgovornost SAD za spovođenje memoranduma i naglasio potrebu za obustavom izraelske agresije na Liban.

"Ministri su takođe ukazali da međunarodna zajednica i Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija treba da podrže memorandum i naglasili su potrebu za kontinuiranom diplomatskom komunikacijom između zemalja u regionu radi uspostavljanja mira i stabilnosti", navodi se u saopštenju.

Ruski ministar je pozdravio memorandum, a dve strane su razgovale i o pitanjima vezanih za bilateralne odnose, dodaje iransko Ministarstvo.

Papa pozdravio sporazum SAD i Irana

Papa Lav XIV pozdravio je sporazum između Irana i Sjedinjenih Američkih Država o okončanju rata na Bliskom istoku, istovremeno, pozvao je na molitvu za završetak rata u Ukrajini.

Govoreći na kraju svoje redovne opšte audijencije na Trgu Svetog Petra, papa je rekao da je sporazum SAD i Irana "ohrabrujući rezultat strpljivog dijaloga i pregovora", prenosi ANSA.

"Izražavam zahvalnost zemljama koje su omogućile susret između strana i doprinele postizanju ovog sporazuma. Nadam se da će ovaj sporazum doprineti jačanju međusobnog poverenja, bezbednosti i stabilnosti na Bliskom istoku promovisanjem puteva dijaloga i saradnje između naroda", rekao je papa.

Karni: Sporazum SAD i Irana moguća prekretnica za ceo region

Kanadski premijer Mark Karni kaže da bi sporazum SAD i Irana o okončanju rata na Bliskom istoku mogao biti "prekretnica" u regionu i šire.

Postoji "verovatnoća da bi ovaj memorandum o razumevanju mogao biti prekretnica", rekao je Karni novinarima trećeg dana sastanka lidera G7 u francuskom gradu Evijanu.

Iran ispaljivao dronove na brodove u Ormuskom moreuzu i posle potpisivanja sporazuma

Iran je svake noći ispaljivao više dronova na komercijalne brodove u Ormuskom moreuzu otkako je potpisan memorandum o razumevanju između SAD i Irana, izveštava NBC News.

Američka vojska obara dronove koje je lansirao iranski Korpus islamske revolucionarne garde pre nego što mogu da ugroze bilo koji brod ili osoblje u regionu, navode izvori iz američke vojske.

Iranski tankeri za naftu počeli da se kreću prema Ormuskom moreuzu

Iranski tankeri za naftu izašli su iz zone u Persijskom zalivu koju je blokirala američka mornarica, što je prvi izvoz sirove nafte u poslednja dva meseca, saopšteno je na internet stranici TankerTrakers, koja prati pošiljke i skladištenje nafte.

"Najmanje dva supertankera Nacionalne iranske tankerske kompanije nazvana 'Diona' i 'Hero 2', izašla su iz perimetra blokade američke mornarice, noseći ukupno 3,8 miliona barela iranske sirove nafte", navodi se u saopštenju koje su TankerTrakers objavili na platformi X, pozivajući se na podatke digitalnog praćenja tankera, koji su potvrđeni satelitskim snimcima.

TankerTrakers dodaju da je treći tanker "NITC" takođe izašao "iz linije blokade sa milion barela iranske sirove nafte".

Al Arabija: Memorandum predviđa trajni i potpuni prekid rata na svim frontovima

Memorandum o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana predviđa da te dve zemlje i svi njihovi saveznici proglase trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban, istovremeno se obavezujući da neće pokretati nikakve neprijateljske akcije jedni protiv drugih i da će se uzdržati od pretnji ili upotrebe sile jedni protiv drugih, prenela je Al Arabija, koja tvrdi da je imala uvid u kopiju memoranduma koji će SAD i Iran potpisati u petak.

Sporazum sadrži 14 tačaka, a druga i treća tačka predviđaju da se Iran i SAD obavežu da će poštovati međusobni suverenitet i teritorijalni integritet i da će se uzdržati od mešanja u međusobne unutrašnje poslove, kao i da će pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana, uz mogućnost produženja uz obostrani pristanak.

Treća tačka predviđa da odmah nakon potpisivanja memoranduma, SAD ukinu pomorsku blokadu Irana, spreče svako mešanje ili opstrukciju protiv Irana, i obnove pomorski saobraćaj u roku od najviše 30 dana u punom kapacitetu.

"Promet brodova biće proporcionalan predratnom obimu saobraćaja sa iranske strane", navodi se u toj tački.

Četvrta tačka obavezuje SAD da povuku svoje snage iz okolnih područja u roku od 30 dana nakon konačnog sporazuma. Naredna tačka predviđa da Iran preduzme korake koji će osigurati kretanje trgovačkih brodova iz Arapskog zaliva u Omansko more i u suprotnom smeru, uzimajući u obzir potrebu za uklanjanjem tehničkih prepreka i neutralizacijom mina.

"SAD se obavezuju, zajedno sa svojim regionalnim partnerima, da kreiraju sveobuhvatni plan o kome će se dogovoriti obe strane za rehabilitaciju i ekonomski razvoj Irana, uz obezbeđivanje finansiranja od najmanje 300 milijardi dolara", navodi se u šestoj tački sporazuma, dok sedma predviđa da SAD ukinu sve vrste sankcija prema Iranu, uključujući rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i Odbora guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) i sve jednostrane američke sankcije, i primarne i sekundarne, piše Al Arabija.

Iran se osmom tačkom obavezuje da nikada neće proizvoditi nuklearno naoružanje, dok se u desetoj tački Teheran i Vašington slažu da će pitanje obogaćenog uranijuma i drugih pitanja vezanih za nuklearno oružje biti adekvatno rešeni u okviru konačnog sporazuma.

"Iran i SAD su se složili da će, do konačnog sporazuma, održati status kvo: Iran će održati status kvo u svom nuklearnom programu, a SAD neće uvoditi nove sankcije Iranu niti jačati svoje snage u regionu", glasi deveta tačka, dok tačka 10 obavezuje SAD da odmah nakon potpisivanja memoranduma izdaju izuzeća za izvoz iranske sirove nafte, petrohemijskih proizvoda i njihovih derivata, kao i svih povezanih usluga, uključujući bankarstvo, osiguranje, transport i slično.

Tačka 11 obavezuje SAD da, na osnovu napretka pregovora o konačnom sporazumu, zamrznuta iranska imovina bude oslobođena i vraćena na raspolaganje Teheranu u potpunosti. Tačkom 12, Iran i SAD se slažu da uspostave mehanizam za implementaciju koji će nadgeldati uspeh primene i buduću posvećenost konačnom sporazumu.

Iran i SAD, prema tački 13, će odmah nakon potpisivanja memoranduma i primene tačaka 4, 5, 10 i 11 ovog memoranduma, započeti pregovore o konačnom sporazumu, istovremeno poštujući i ostale tačke sporazuma.

U poslednjoj, 14. tački, navodi se da će konačni sporazum biti odobren kroz obavezujući rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, navodi Al Arabija.