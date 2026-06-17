Bivši zaposleni jedne londonske klinike pokušao je da proda privatne medicinske kartone princeze od Velsa, Kejt Midlton, saopštila je britanska Kancelarija poverenika za informacije (ICO).

Prema navodima ICO-a, zdravstveni radnik je upozoren zbog "namerne zloupotrebe" veoma osetljivih ličnih medicinskih podataka i pokušaja da ih ponudi na prodaju radi finansijske koristi, preneo je Skaj njuz.

U saopštenju je navedeno da je slučaj razmatran u skladu sa zakonom, nakon čega je doneta odluka da se bivšem zaposlenom izda formalno upozorenje zbog kršenja Zakona o zaštiti podataka iz 2018. godine.

ICO je istakao da je ponašanje uključivalo namerno kršenje poverenja i nezakonito rukovanje privatnim medicinskim informacijama.