Samo nekoliko dana nakon posete makedonske državne delegacije Sofiji, tokom koje su ponovo otvorena sporna pitanja koja opterećuju odnose dve države, dogodio se ozbiljan incident u Skoplju. Ispred bugarske ambasade zapaljena su diplomatska vozila, što je dodatno zaoštrilo ionako napetu atmosferu.

Diplomata i bivši ambasador Severne Makedonije Risto Nikovski smatra da je incident ozbiljan, ali ne veruje da može da dovede do oružanog sukoba između dve zemlje.

– Paljenje bugarskih automobila ispred ambasade u Skoplju svakako je neprijatan događaj i očigledno je da je Sofija maksimalno iskoristila taj incident. Na osnovu snimaka sa kamera postoje indicije da je u sve umešan neko ko nema veze ni sa Skopljem ni sa Sofijom. Reakcija iz Bugarske pokazala je da je ceo slučaj iskorišćen kako bi se Makedonija prikazala u negativnom svetlu – rekao je Nikovski.

Prema njegovim rečima, odnosi između dve zemlje nalaze se na veoma niskom nivou, ali smatra da ratni scenario nije realan.

Nikovski ocenjuje da Bugarska ima sve slabiju poziciju unutar Evropske unije i da zbog toga pokušava da dodatno pritisne Severnu Makedoniju.

– Sofija je sve manje prihvaćena unutar same Unije i traži način da izađe iz ćorsokaka. Istovremeno, pitanje makedonskog jezika koristi kao instrument pritiska na Skoplje na evropskom putu – smatra bivši ambasador.

On dodaje da deo odgovornosti snosi i makedonsko rukovodstvo, koje, prema njegovom mišljenju, nije spremno da zauzme čvršći stav prema zahtevima iz Sofije.

Nikovski podseća da je Severna Makedonija već napravila velike ustupke zbog evropskih integracija, uključujući promenu imena države, Ustava i državnih simbola nakon Prespanskog sporazuma sa Grčkom iz 2018. godine.

Dodatni problem, kako navodi, predstavljaju zahtevi Bugarske da se izvrše ustavne izmene i da se bugarska manjina unese u makedonski ustav, što Sofija postavlja kao uslov za nastavak pregovora sa Evropskom unijom.

Ipak, uprkos dubokim nesuglasicama i sve češćim tenzijama, Nikovski smatra da ne postoji realna opasnost od oružanog sukoba između dve države.

– Evropi ne treba još jedna kriza na Balkanu i ne verujem da postoji prostor za ratni scenario. Ali je jasno da ovaj spor Severnu Makedoniju drži u čekaonici Evropske unije, bez garancija da će eventualni novi ustupci zaista otvoriti vrata članstvu – zaključio je Nikovski.