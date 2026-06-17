Potrebno je da više vojnih snaga NATO-a bude stacionirano u baltičkim zemljama, izjavio je danas letonski premijer Andris Kulbergs.

On je rekao, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom u Briselu, da je potrebno više vojnika Alijanse na terenu ne samo u Letoniji, već i u baltičkim zemljama i na istočnom krilu NATO-a, preneo je Gardijan.

Kulbergs je naveo da je takođe potrebno podsticati razvoj obrane protiv dronova u Evropi, ističući da treba učiti iz iskustava Ukrajine u obaranju bespilotnih letelica.

Ocenio je da je, kada je reč o odbrani od dronova, potrebna tesna saradnja velikog broja zemalja zbog toga što se bespilotne letelice stalno razvijaju.

Rute je rekao da NATO već radi na tome i kroz svoju misiju "Istočna straža". Članice NATO-a, Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska i Rumunija su sve imale iskustva sa upadima dronova u njihov vazdušni prostor tokom prošle godine, podseća britanski list.