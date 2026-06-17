Finski parlament ukinuo je zabranu uvoza i skladištenja nuklearnog oružja, čime je Helsinki skinuo zakonsku prepreku koja je decenijama zatvarala vrata scenariju da se Finska uključi u nuklearnu infrastrukturu NATO-a.



To znači da se zemlja, posle ulaska u NATO, usklađuje sa pravilima i potrebama zajedničke odbrane Alijanse, u kojoj nuklearno odvraćanje ima centralnu ulogu.

Finske vlasti odluku objašnjavaju potrebom da se obezbedi odbrana u „nepredvidivoj operativnoj situaciji“ i u okviru saradnje unutar NATO-a. Drugim rečima, Helsinki više ne želi zakon koji unapred zabranjuje uvoz i skladištenje nuklearnog oružja ako se bezbednosna situacija na severu Evrope dodatno zaoštri.

Moskva ovo vidi kao konfrontaciju

Kremlj je ranije ovakve planove Finske nazvao konfrontacijom. Za Rusiju, ukidanje zabrane nije tehničko pravno pitanje, već politički signal da se NATO nuklearna logika pomera još bliže ruskim granicama.

Upravo tu je suština cele odluke: Finska ne menja samo jedan zakon, već napušta poslednje ostatke stare neutralne bezbednosne politike i ulazi dublje u vojni sistem Alijanse.

To je pravac koji Moskva vidi kao direktno zaoštravanje, dok Helsinki tvrdi da samo prilagođava sopstvenu odbranu novoj realnosti posle ulaska u NATO.