Užasna tragedija zavila je u crno selo Klenje kod Bogatića kada je na bizaran način nastradala trogodišnja Teodora Danilović.

Devojčica je život izgubila na groblju kada se na nju obrušio masivni nadgrobni spomenik.

Nesreća se dogodila pre deset godina na godišnjem pomenu stricu Teodorinog oca Gorana.

Malena Teodora se igrala se s decom, kada se, kako se sumnja, neko od njenih drugova naslonio na nadgrobnu ploču. Trošni spomenik težak nekoliko stotina kilograma sručio se tada na Teodoru, koja je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta.

U selu Klenje zavladali su muk i neverica zbog tragedije u porodici Danilović. Rodbina, komšije i prijatelji su bili u šoku zbog onoga što se dogodilo maloj Teodori.

- Goran i Dragica Danilović davali su godišnji pomen Goranovom stricu Slavku. Na seosko groblje u Klenju poveli su i stariju, šestogodišnju ćerku. Na groblju se skupilo dosta ljudi, mnogi su poveli i svoju decu - rekao je tada jedan od komšija, i dodao:

- Dok je trajao pomen, Teodora i njena sestra igrale su se u blizini sa ostalom decom. Neko od njenih drugova, verovatno u igri, oslonio se na spomenik koji je pao na Teodoru. Odjednom smo čuli snažan udarac i vrisku. Uplakana deca dotrčala su do nas i rekla nam šta se dogodilo.

Meštani Klenja koji su prisustvovali pomenu ispričali su da je prizor posle nesreće bio strašan.

- Devojčica je bez svesti u krvi ležala ispod ogromnog spomenika. Odmah smo ga sklonili. Dete nije davalo znake života. Nažalost, u seoskoj ambulanti lekari su samo konstatovali njenu smrt - rekao je kroz suze poznanik porodice Danilović.

On je objasnio da su Teodorini otac i majka bilo izuzetno brižni i pažljivi roditelji.

- Ne mogu da verujem da ih je zadesila takva nesreća! Obe ćerke bile su dobre i lepo vaspitane. Nigde nisu išle same. Nisu bile nemirne, kako mogu da budu deca u njihovom uzrastu. Eto, izdvojile su se na trenutak od roditelja i dogodila se tragedija - ispričao je sav uplakan sagovornik.

Istraga je utvrdila da je trodelni spomenik velikih dimenzija postavljen na seoskom groblju u Klenju pre više od 50 godina.

- Spomenik je bio oštećen na više mesta. Godinama o njemu niko nije vodio računa. Nažalost, bilo je dovoljno da se dete koje se tu igralo nasloni na njega, pa da padne. Na Teodoru se obrušio najviši deo ploče i preklopio je. Devojčica nije imala šanse da preživi jer ju je ploča svojom težinom bukvalno smrskala - rekao je izvor blizak istrazi.

Teodora Danilović sahranjena je na klenjskom groblju u prisustvu nekoliko stotina rođaka, prijatelja i komšija.

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