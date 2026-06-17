Crna hronika
Devojka se svom težinom bacila na dečka i ubila ga: Evo koliko kilograma ima, cela javnost je u šoku
Vindi Tomas iz grada Iri izjasnila se krivom za ubistvo trećeg stepena, a izricanje presude zakazano je za 21. decembar
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Devojka se svom težinom bacila na dečka i ubila ga: Evo koliko kilograma ima, cela javnost je u šoku
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