Očekuje se da će Vašington i Teheran u petak, 19. juna, u Švajcarskoj potpisati memorandum o razumevanju, koji će predstavljati osnovu za 60 dana pregovora usmerenih na definitivno okončanje rata i nametanje strogih novih ograničenja iranskom nuklearnom programu. Nacrt od 14 tačaka, u koji je Blumberg imao uvid, opisuje širok okvir obaveza koje uključuju prekid neprijateljstava, ukidanje sankcija, ponovno otvaranje Ormuskog moreuza, ekonomsku podršku Iranu i nova pravila o njegovom nuklearnom programu.

Trajni kraj rata

Prvi član navodi da Islamska Republika Iran i Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznicima, potpisivanjem memoranduma proglašavaju trenutni i trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući i Liban.

Dve strane se obavezuju da neće preduzimati nikakve buduće neprijateljske akcije i da će se uzdržati od pretnji ili upotrebe sile jedna protiv druge.

Istovremeno, obavezuju se da će poštovati suverenitet i teritorijalni integritet jedna druge, kao i da se neće mešati u unutrašnje poslove druge strane.

Sporazum u roku od 60 dana

Nacrt predviđa da će pregovori o konačnom sporazumu biti završeni u roku od 60 dana, sa mogućnošću produženja samo uz obostrani pristanak.

Ponovno otvaranje Ormuskog moreuza

Centralna tačka sporazuma je potpuno obnavljanje plovidbe u Ormuskom moreuzu.

Sjedinjene Države se obavezuju da će odmah ukinuti pomorsku blokadu i vratiti nesmetan brodski saobraćaj na predratni nivo u roku od 30 dana.

Pored toga, obavezuju se da će povući svoje vojne snage iz okolnih područja u roku od 30 dana od potpisivanja konačnog sporazuma.

Sa svoje strane, Iran će preduzeti hitne mere kako bi osigurao da se prolaz komercijalnih brodova između Persijskog zaliva i Omanskog mora takođe vrati na predratni nivo u roku od mesec dana, uključujući i razminiranje morskih puteva.

Jedna od najupečatljivijih tačaka nacrta je obaveza SAD i njihovih regionalnih saveznika da izrade sveobuhvatni program za ekonomsku obnovu i razvoj Irana.

Plan predviđa finansiranje od najmanje 300 milijardi dolara, dok će mehanizam sprovođenja biti određen u okviru konačnog sporazuma.

Postepeno ukidanje svih sankcija

Sjedinjene Države su se obavezale da će, po rasporedu koji će biti naknadno dogovoren, nastaviti sa ukidanjem svih sankcija nametnutih Iranu.

To uključuje sankcije Ujedinjenih nacija i Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i primarne i sekundarne sankcije SAD.

Nuklearni program

Teheran u nacrtu ponavlja da nikada neće nabaviti nuklearno oružje.

Dve strane se slažu da će pitanja kao što su zalihe obogaćenog materijala, iranske nuklearne potrebe i svi povezani tehnički detalji biti regulisani konačnim sporazumom.

Do tada će se održati trenutni status kvo: Iran neće proširivati svoj nuklearni program, a Sjedinjene Države neće uvoditi nove sankcije niti jačati svoje vojno prisustvo u regionu.

Neposredno ublažavanje ograničenja izvoza nafte

Ministarstvo finansija SAD će odmah nakon potpisivanja izdati izuzeća kako bi se omogućio izvoz iranske sirove nafte, petrohemikalija i njihovih derivata.

Izuzeća će takođe obuhvatiti bankarske usluge, osiguranje, transport i sve druge povezane aktivnosti.

Oslobađanje zamrznutih sredstava

Sporazum takođe predviđa oslobađanje zamrznute ili zamrznute iranske imovine kako pregovori o konačnom sporazumu budu napredovali.

Ova sredstva će biti u potpunosti dostupna za korišćenje Centralnoj banci Irana, dok se SAD obavezuju da će izdati sve potrebne licence.

Mehanizam nadzora i međunarodna registracija

Dve zemlje se slažu da stvore poseban mehanizam za praćenje sprovođenja konačnog sporazuma i poštovanja obaveza koje će proizaći.

Očekuje se da će konačni tekst sporazuma biti odobren putem obavezujuće rezolucije Saveta bezbednosti UN, čime će njegovim odredbama biti data međunarodna pravna snaga.

BONUS VIDEO