Govoreći na skupu u Njujorku, Klinton je navela da je Bajden odustao od ranije najavljene namere da se povuče iz izborne trke, što je, kako smatra, dovelo Demokratsku stranku u nepovoljan položaj.

"Napravio je veliku grešku za sebe, svoje nasleđe i za zemlju", rekla je Klinton, prenosi Gardijan.

Prema njenim rečima, da je Bajden još tokom 2023. godine objavio da se neće kandidovati, Demokratska stranka bi imala vremena za otvorene unutarstranačke izbore i izbor jačeg kandidata.

"Verujem da bi ko god da je izašao iz tog takmičenja, bilo da je to potpredsednik, guverner, senator ili bilo ko drugi, pobedio Donalda Trampa", rekla je, nazvavši odluku o ostanku u trci "strašnom pogrešnom procenom".

Bajden je na kraju odustao od svoje kandidature za reizbor u julu 2024. godine nakon lošeg nastupa u televizijskoj debati sa Trampom, a njegova supruga Džil Bajden nedavno je otkrila da je verovala da je doživeo moždani udar dok ga je gledala.

Bajden je potom u avgustu predao nominaciju svojoj potpredsednici, Kamali Haris, koja je nekoliko meseci kasnije izgubila na opštim izborima od Trampa.

Izveštaj levičarske organizacije "Put za pobedu" iz 2025. godine, kao ključne razloge poraza demokrata navodi nezadovoljstvo birača ekonomskim prilikama, medijsku prednost republikanaca i neslaganje između pojedinih levičarskih pokreta po pitanju Gaze, rasne pravde i imigracije sa zvaničnom politikom stranke.

Zakasnela interna analiza poraza demokrata identifikovala je mnoštvo grešaka, opisujući stranku koja je gubila pozicije na svim nivoima vlasti skoro dve decenije.