Vlasti kineske provincije Guangdong evakuisale su 37.601 stanovnika iz područja visokog rizika nakon što su obilne kiše i poplave pogodile više delova regiona, saopštile su danas lokalne službe za vanredne situacije.

Prema zvaničnim podacima, za sada nema prijavljenih žrtava, prenela je Sinhua.

Pokrajinske vlasti aktivirale su vanredne mere zbog poplava i prirodnih katastrofa, dok su gradovi poput Džuhaija i Šenžena privremeno obustavili nastavu u školama zbog nepovoljnih vremenskih uslova.

Železničke službe su prilagodile red vožnje kako bi smanjile bezbednosne rizike izazvane jakim padavinama, a spasilačke i komunalne službe raspoređene su širom pogođenih područja.

Od početka talasa nevremena 12. juna, vatrogasno-spasilačke jedinice angažovale su stotine pripadnika, desetine vozila i čamaca, a hiljade radnika uključeno je u nadzor nasipa i ključne infrastrukture. Lokalne vlasti sprovode dodatne preventivne mere u skladu sa procenama rizika u pojedinim gradovima i opštinama.

Meteorolozi su upozorili da će obilne i veoma jake kiše nastaviti da pogađaju južni deo Guangdonga tokom narednih dana, uz mogućnost lokalnih ekstremnih pljuskova, dok se postepeno slabljenje padavina očekuje krajem sedmice.