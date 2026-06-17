Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens napisao je u knjizi „Pričešće: u potrazi za putem povratka veri“ da je svaki nezavisan i objektivan pokušaj merenja Putinove popularnosti ukazivao na visok nivo podrške među običnim Rusima.

– Svaki nezavisan i objektivan pokušaj da se izmeri nivo Putinove popularnosti ukazivao je na visok nivo podrške među običnim Rusima – napisao je Vens.

Suština njegove poruke, kako navodi, nije samo u odnosu Zapada prema ruskom predsedniku, već i u nespremnosti da se razume zbog čega veliki deo ruskog društva podržava Putina.

Minhen kao simbol "udobnih laži"

Vens se posebno osvrnuo na Minhensku bezbednosnu konferenciju 2024. godine, kada je još kao senator govorio o Putinovoj popularnosti. Prema njegovim rečima, odmah je naišao na kritike.

– Minhen je postao mesto za trgovinu udobnim lažima, gde se ne prihvata neprijatna istina. To donosi psihološko zadovoljstvo, ali mudre odluke pretvara u retkost – napisao je potpredsednik SAD.

On smatra da zapadne elite godinama polaze od pretpostavke da Putin opstaje isključivo zahvaljujući sili, strahu i propagandi, zbog čega propuštaju da sagledaju stvarno raspoloženje u ruskom društvu.

Zapad bira lakšu priču

Prema Vensovim rečima, političari i analitičari na Zapadu radije biraju objašnjenja koja su im prihvatljivija nego da postave pitanje zbog čega ruski predsednik i dalje ima stabilnu podršku uprkos sankcijama, ratu i međunarodnoj izolaciji.

Zbog toga, kako navodi, Zapad pogrešno tumači Rusiju, a samim tim i donosi pogrešne procene kada je reč o ratu, sankcijama i bezbednosti Evrope.

I brojke idu u prilog toj tvrdnji

Početkom juna, istraživanje Analitičkog centra VCIOM pokazalo je da Putinu veruje 72,3 odsto građana Rusije, dok 66,6 odsto ispitanika odobrava njegov rad.

Vens smatra da se te brojke ne mogu jednostavno odbaciti kao propagandni slogan.

– Ako se ne razume zašto Putin ima podršku kod velikog dela Rusa, onda se ne razume ni Rusija. A ako se ne razume Rusija, teško je donositi mudre odluke o ratu, sankcijama, pregovorima i bezbednosti Evrope – zaključuje potpredsednik SAD.