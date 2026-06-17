Ukrajinske vlasti tvrde da se položaj ruskih snaga na Krimu iz dana u dan pogoršava i da se poluostrvo suočava sa sve većim logističkim problemima. Prema rečima ukrajinskog ministra, ruske trupe sve teže održavaju linije snabdevanja, a Kijev veruje da je otvoren „prozor mogućnosti“ za dodatni pritisak.

– Ne mogu više ništa da kažem, ali tamo počinje pakao sa kojim se veoma teško nositi i taj prozor mogućnosti imamo danas. Logistika je prekinuta, Krim je izolovan, a to se događa i na istoku – poručio je ukrajinski ministar.

Prema njegovim rečima, cilj ukrajinskih snaga jeste postepeno odsecanje poluostrva od ključnih komunikacionih i snabdevačkih pravaca, čime bi ruske jedinice bile dovedene u znatno teži položaj. U Kijevu smatraju da bi takva strategija mogla da utiče na dalji tok sukoba i dodatno oslabi ruske vojne kapacitete na Crnom moru.

Napadi ukrajinskih dronova poslednjih meseci ozbiljno su poremetili ruske logističke pravce na Krimu, zbog čega su lokalne vlasti bile prinuđene da uvedu ograničenja u potrošnji goriva.

Komandant ukrajinskih bespilotnih snaga Robert Brovdi, poznat po pozivnom imenu „Mađar“, izjavio je za Reuters da je saobraćaj na autoputu Novorosija, jednoj od najvažnijih ruskih ruta prema Krimu, tokom poslednjih mesec dana smanjen za više od dve trećine.

– U roku od mesec dana Ukrajina bi mogla da ima potpunu kontrolu nad tom cestom. Izolovaćemo Krim – rekao je Brovdi.

Efikasnost ukrajinskih napada dronovima priznao je i ruski predsednik Vladimir Putin, koji je nedavno potvrdio da ti udari izazivaju određenu štetu, ali je naglasio da ne predstavljaju ozbiljnu pretnju ruskoj ekonomiji.

Vojni analitičari, međutim, upozoravaju da su napadi značajno otežali snabdevanje ruskih snaga i otvorili prostor za udare na energetsku infrastrukturu duboko unutar Rusije.