Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens izjavio je danas da Vašington poziva Pakistan i Katar da što pre objave tekst memoranduma o razumevanju između SAD-a i Irana, kako bi američka javnost dobila uvid u sadržaj sporazuma.

"Zamolili su nas da neko vreme ne objavljujemo ceo tekst. Biće objavljen najkasnije u petak, ali pokušavamo da ih ubedimo da to urade već danas, jer želimo da američkom narodu pokažemo da je ovo u osnovi dobar sporazum za SAD", rekao je Vens za CBS.

Prema njegovim rečima, razlog zbog kojeg dokument još nije objavljen jeste to što su Katar i Pakistan zatražio da se ispoštuju određeni diplomatski protokoli pre njegovog zvaničnog predstavljanja.

Vens je naveo da ne razume u potpunosti te protokole, ali da su posrednici insistirali da se proces sprovede prema utvrđenim pravilima. CNN je u međuvremenu došao do nacrta memoranduma o razumevanju, za koji navodi da je i dalje podložan izmenama.

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je na samitu G7 da tekst sporazuma još nije konačan i osporio je pojedine detalje koji su se pojavili u medijima. Vens je i ranije kazao da su Pakistan i Katar tražili od Vašingtona da sporazum bude predstavljen na način koji uzima u obzir "političke i verske osetljivosti u arapskom i muslimanskom svetu".