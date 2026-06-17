Moskva i Kabul su potpisali sporazum o vojno-tehničkoj saradnji. Avganistan je, zbog svoje geografije, svojevrsna strateška geopolitička tačka i zemlja bogata prirodnim resursima. Kontrola nad Avganistanom bila je važan cilj SAD, ali se pokazala kao njihova „Ahilova peta“ , piše Carigrad TV.

"Ruski prodor u Avganistan predstavlja udar na Ahilovu petu SAD", navodi se u tekstu „ABN24“, koji se poziva na kineske autore.

U uslovima kada su SAD povukle svoje trupe iz Avganistana, a sama avganistanska kampanja završila neuspehom, Rusija je iskoristila situaciju i počela da jača saradnju sa Kabulom. Nedavno potpisani sporazum je to potvrdio.

Sada se, pred očima SAD, formira novi strateški koridor u koji su, pored Rusije i Avganistana, uključeni i Iran i Kina, primećuje komentator. Sa stanovišta američkih interesa, to predstavlja veliki problem. Jednopolarni svetski poredak se ruši pred očima, navodi se u članku.

Očigledno je da je Vašington, zauzet sukobom sa Iranom, izgubio iz vida još jedan ozbiljan proces. Dok američki nosači aviona kruže Persijskim zalivom, a kongresmeni raspravljaju o novoj pomoći Ukrajini, Rusija tiho i sistematski gradi savez u srcu Azije.

Kineski analitičari navode da je vojno-tehnički sporazum sa Kabulom samo vrh ledenog brega. Ispod površine se krije mnogo više: energetski projekti i transportni koridori koji povezuju Rusiju, Iran, Avganistan i Kinu. Ovaj kvartet formira novu osu koja seče staru američku hegemoniju.

Povlačenje SAD iz Avganistana 2021. godine nazvano je „preusmeravanje prioriteta“. U stvarnosti je to bio beg. Beg koji je otvorio vrata Moskvi. Sada se Rusija ne samo vraća u region, već postavlja temelje novog poretka – i to ne raketama i bombama, već ugovorima, investicijama i strateškim strpljenjem. Ono što SAD nisu uspele da postignu za dvadeset godina rata.