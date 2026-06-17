Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je danas da očekuje da izbori budu održani u periodu od kraja septembra do novembra i podsetila da je jedina nadležna institucija za raspisivanje izbora predsednik Republike.

– Jedina nadležna institucija za raspisivanje tih izbora je predsednik Republike. Tako da ja očekujem, kao što je i on rekao. Mislim da je on dao neku vremensku odrednicu bilo kog trenutka od kraja septembra do novembra, tako da ja očekujem da budu tad – rekla je Brnabić za Radio Beograd.

Ona je istakla da se međunarodne okolnosti dodatno komplikuju, posebno za zemlje koje žele da vode samostalnu i nezavisnu politiku, a istovremeno nastave evropski put.

Brnabić je navela da se upravo zbog toga nada da će predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatiti poziv Srpske napredne stranke da bude kandidat za premijera.

– Zbog toga se iskreno nadam da će Aleksandar Vučić prihvatiti naš poziv i molbe nas iz Srpske napredne stranke da bude naš kandidat za premijera, zato što mislim da je ovaj trenutak toliko težak i toliko kompleksan da će izbori koji će doći uskoro sigurno biti najvažniji izbori u istoriji Srbije – rekla je Brnabić.