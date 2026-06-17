Potpredsednica vlade i ministarka privrede Adrijama Mesarović obišla jer danas u Nišu radove na uređenju korita Suvodolskog potoka i uverila se da teku planiranom dinamikom.

Gradonačelnik Niša i ministarka Mesarović, su kako je rekla, do sada već nekoliko puta i zvanično i nezvanično obilazili radove želeći da se uvere da teku planiranom dinamikom.

-Ovo je jedan od zahtevnijih vodoprivrednih radova koji se trenutno rade u našoj zemlji, kako po složenosti tako i po vrednosti, preko 411 miliona dinara. Uređenje korita Suvodolskog potoka koji imaće dvostruke benefite, pre svega po građane Niša i okolnih mesta jer će ih odbraniti od bujićnih poplava koje su se dešavale u prethodnom periodu. A sa druge strane će omoguđiti da se komunalno opremi prostor ispred fabrike Palfinger - navela je Mesarović.

Ministarka Mesarović istakla je da će rokovi za završetak radova shodno ugovoru biti ispoštovani bez obzira na izazove sa kojima su se sretali.

-Razumeli smo potrebe građana, da trasa ne može da prođe kroz parcele na kojima se nalaze njihova domaćinstva. Razuimeli smo da je to nešto što ne žele i našli alternativni prolaz trase. Dosta promena tokova, sa tehničke strane zahtevno. Do kraja decembra će radovi biti završeni te se može pristupiti komunalnom opremanju, odnosno, izgradnji saobraćajnih površina ispred fabrike Palfinger. Radovi su počeli prošle godine na zahtev predsednika Vućiča kao jedan od strateških projekata u Nišu. Pratimo i razvoj industrijskih zona. Od 2012. godine smo zahvaljujući mudrosti politike Vučića otvorili 12 fabrika. Ovde građani mogu da pronađu konkurentne poslove. Želimo da modernizujemo Niš - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović je sa ministrom odbrane Bratislavom Gašićem danas u Nišu prisustvovala info danu Vojske Srbije na kojem su prezentovane mogućnosti zapošljavanja u sistemu odbrane.

-Ambijent u Nišu koji je stvoren od 2012. godine je takav da smo otvorili 12 novih fabrika i to zahvaljujući politici Aleksandra Vučića i privrednog ambijenta koji je kreirao na jugu Srbije, a Niš tu svakako prednjači. Uspeli smo da sa 36 hiljada tada nezaposlenih taj broj svedemo na istorijski minimum. Ipak, bavimo se radnim mestima svakodnevno. Danas smo predstavili radna mesta čiji poslodavac je država. Promovišemo i jačamo nešto što je urušavano do 2012. godine, i otvaramo radna mesta koja su bila zatvorena. Vraćanjem obaveznog vojnog roka se vraćaju mogućnosti i za sva radna mesta koja su danas predstavljena. Napravili smo analizu i zaključili da su konkurentnije plate u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane u odnosu na neke poslodavce iz oblasti industrije, proizvodne delatnosti. Drago mi je da vidim puno mladih lica. Ima i onih koji žele da promene poslodavca. Vojska nudi dodatne pogodnosti kao što je beneficirani radni staž - rekla je Mesarović.