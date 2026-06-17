Skupština Srbije započela je vanredno zasedanje na čijem je dnevnom redu 32 tačke, među kojima su izmene i dopune više pravosudnih zakona koje je predložila Vlada Srbije.

Od momenta početka sednice nižu se zanimljive debate, a jedna od najzanimljivih je kada je danas Milenko Jovanov, šef poslaničkog kluba SNS, načisto "poklopio" Mariniku Tepić i Zdravka Ponoša.

"Vi ste kriminalna banda Điki Blajnders" rekao im je Jovanov.

Naime, Jovanov danas se danas najpre našalio u Skupštini i rekao Mariniki Tepić i Zdravku Ponošu da nastave sa onim svojim konferencijama petkom.

- Bićete glavna vest u svim medijima - rekao im je uz osmeh.

On je podsetio na laži Marinike Tepić:

- I onda pokaže mrtva ladna sliku, "evo na ovoj slici se nalazi Aleksandar Vuči, njegova slika na paketima kokaina". I onda se utvrdi da nema veze sa Aleksandrom Vučićem i onda ona, kao što nas poučava da treba da kažemo "izvinite", ona naravno ne kaže izvinite, nego nastavi da laže. Isto tako su koke iz Morovića optužene da gaje marihuanu na tom vojnom dobru...

On je rekao da Marinika ponovo optužuje bez ikakvog dokaza...

- I kaže, vi ste kriminalna banda. Pa ne, vi ste kriminalna banda Điki Blajnders, koja je ovu zemlju opelješila za 619 miliona evra, i to tako što je preprodavala sekunde u ništa. To ste vi - Điki Blajders banda koja bi da se vrati, i koja vrišti "drž'te lopova" ali nikako da im pođe za rukom! Krali ste u Pokrajini, u Beogradu, u republici, gde ste stigli. Vi ste banda Điki Blajnders koja hoće da se vrati, ali nema... I onaj originalni Piki Blajnders je ušao u politiku i on je bio uspešniji od vas. Vi ste bacili escajg, nema od vas ništa, svi na gomili vas 60. Računajte da će svaki šesti ili deseti možda ući u Skupštinu posle sledećih izbora. Možda da se svi na gomilu skupite. Veća je izvesnost bila preživeti bitku na Sutjesci nego vama da pređete da ponovo sedite ovde - zaključio je Jovanov.

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