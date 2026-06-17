Savezni sudija koja je bila disciplinski kažnjena nakon istrage u kojoj je utvrđeno da je imala intimne odnose sa policajcem u svojoj sudnici i prisustvovala stranačkom događaju, a zatim lagala kada su joj predočene optužbe, povukla se iz slučaja u vezi s izbornim evidencijama u Džordžiji nakon što je Ministarstvo pravde SAD izrazilo sumnju u njenu nepristrasnost.

Ministarstvo pravde zatražilo je da se američki okružni sudija Elinor Ros izuzme iz slučaja, pozivajući se na njeno navodno prisustvo događaju organizovanom u korist kampanje tužiteljke okruga Fulton Fani Vilis, koja je procesuirala predsednika SAD Donalda Trampa. Rosova je u utorak izdala nalog o izuzeću, napisavši da to čini "iz velikog opreza zbog moguće percepcije pristrasnosti", javlja AP.

Ministarstvo pravde je tužilo državnog sekretara Džordžije Breda Rafenspergera tražeći neizmenjeni spisak birača na nivou cele savezne države, a Rosova je bila sudija u tom predmetu.

"I sadašnji napori Trampove administracije i raniji napori Vilisove postali su veoma polarizovani", napisala je Rosova, objašnjavajući da "ne može da odbaci mogućnost" da bi objektivni posmatrač njeno prisustvo događaju koji je sponzorisala kampanja Vilisove mogao da protumači kao podršku stavu okružne tužiteljke, čak i ako je ona otišla samo da vidi bivše kolege.

Rosova je dobila "privatnu opomenu" nakon što je sudska istraga utvrdila da je imala seksualni odnos u zgradi suda sa visokorangiranim uniformisanim policajcem, u blizini osoblja koje je moglo da ih čuje, da je prisustvovala stranačkom događaju i da je potom u početku lagala kako bi negirala optužbe.

U izveštaju istrage navodi se da je Rosova prisustvovala događaju koji je organizovala kampanja jednog okružnog tužioca. Sudija je rekla da joj je ta tužiteljka prijateljica još od 1999. godine i priznala da je otišla na privatno okupljanje organizovano u okviru tog događaja kako bi se videla sa bivšim kolegama iz kancelarije tužilaštva.

Rosova je ranije radila u kancelariji tužioca okruga Fulton i tamo je radila u isto vreme kada i Vilisova, pre nego što je Vilisova postala okružna tužiteljka.

Vilisova je u avgustu 2023. godine podigla optužnicu protiv Trampa i još 18 osoba, optužujući ih da su učestvovali u širokoj zavereničkoj šemi za poništavanje rezultata predsedničkih izbora u Džordžiji 2020. godine. Taj slučaj je na kraju odbačen u novembru.