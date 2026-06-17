Jedan od njih je i američki politikolog Džon Miršajmer, koji je u razgovoru za Jutjub kanal Glena Dizena izneo niz upozorenja o mogućem razvoju situacije.

Poznat po svojim realističkim pogledima na međunarodne odnose, Miršajmer smatra da se stanje za ukrajinsku vojsku na frontu iz dana u dan pogoršava.

Prema njegovoj proceni, zapadne zemlje zbog toga sve više podržavaju napade dronovima na ciljeve duboko na ruskoj teritoriji, što je nazvao ozbiljnom i opasnom greškom.

Profesor podseća da je rusko Ministarstvo odbrane više puta javno prikazivalo mape sa koordinatama vojnih objekata u Evropi. Među njima su, kako navodi, lansirne rampe, skladišta municije i komandni centri država članica NATO-a. Ti podaci, prema njegovim rečima, nisu tajna.

Miršajmer smatra da bi nastavak udara na rusku infrastrukturu mogao da dovede do odluke Kremlja da gađa upravo te objekte.

Po njegovoj proceni, meta eventualnog odgovora ne bi bile Sjedinjene Američke Države već evropske zemlje, što bi Evropu moglo da pretvori u glavno poprište odgovora Moskve. Upozorio je da bi takav razvoj događaja značio izlazak iz okvira lokalnog sukoba.

Govoreći o mogućim okidačima za dalje zaoštravanje, američki politikolog je naveo rasprave koje se vode u baltičkim državama o ideji blokade Kalinjingradske oblasti. Takav potez ocenio je kao izuzetno opasan.

Prema njegovim rečima, blokada Kalinjingrada predstavljala bi direktan put ka velikom evropskom sukobu. Miršajmer je ocenio da bi krajnja posledica takvog scenarija mogla da bude i upotreba nuklearnog oružja.

- Ako padnemo u očaj i usvojimo strategiju intenziviranja vazdušnih udara po Rusiji, dovešćemo Ruse u položaj da ozbiljno razmišljaju o udarima po Evropi - preneo je svoje stavove tokom emisije.

On je upozorio da bi se planovi usmereni protiv Rusije na kraju mogli vratiti kao problem samim zapadnim državama.

Miršajmer je istovremeno pozvao evropsku i američku javnost da podrži zaustavljanje daljeg zaoštravanja situacije. Prema njegovom mišljenju, jedini način da se spreči širenje sukoba jeste prekid eskalacije i odustajanje od novih pretnji prema ruskoj teritoriji.

Američki profesor ocenjuje da bi odgovornost za eventualna razaranja i ljudske žrtve u slučaju daljeg pogoršanja situacije snosili politički centri moći u Briselu i Vašingtonu.

On tvrdi da bi veliki globalni sukob mogao da bude posledica postupaka onih koji, po njegovom mišljenju, podstiču sadašnju konfrontaciju.

Govoreći šire o istorijskim iskustvima, Miršajmer je upozorio da veliki ratovi retko počinju iznenada. Najpre dolazi do prekida dijaloga, zatim do manjih graničnih incidenata, ekonomskih sankcija i informacionih sukoba, a tek potom do otvorene vojne konfrontacije.

Smatra da se današnji događaji kreću upravo tim putem.

Na kraju je podsetio da nije usamljen u svojim upozorenjima. Pre njega su, kako navodi, slične poruke slali diplomate, vojni stručnjaci i pojedini penzionisani evropski političari.

Međutim, ocenjuje da takva upozorenja često ostaju u senci svakodnevnih političkih poruka, medijskih naslova i stalnih najava novih preokreta na ratištu, zbog čega javnost postepeno postaje ravnodušna prema rizicima daljeg zaoštravanja krize.