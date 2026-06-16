Tim povodom uhapšeno je pet osoba, dok je identifikovano ukupno 23 za koje se sumnja da su bili deo zavere, prenosi Foks njuz.

Navodni plan uključivao je korišćenje dronova napunjenih eksplozivom za napad na zgrade u blizini događaja, prisiljavanje na masovnu evakuaciju i usmeravanje mase prema unapred pripremljenom snajperskom timu, rekli su izvori i dodali da je u planu bio i "drugi talas" upada na kapiju Bele kuće.

Kako se navodi, dojavu o planu FBI je dobio još 10. juna od kada je sarađivao sa partnerskim agencijama kako bi sprečio napad i tom prilikom je uhapšen jedan osumnjičeni u Sinsinatiju.

Istražitelji su kasnije otkrili razgovore putem mreže Signal u kojima je više ljudi navodno razgovaralo o napadu tokom UFC -a i tada je identifikovano najmanje 23 korisnika Signala koji su razgovarali o aktivnostima pre operacije, kao i da su neki od njih navodno planirali put u Frederiksburg u Virdžiniji 12. ili 13. juna kako bi se pripremili za napad.

Jedan osumnjičeni je navodno rekao istražiteljima da je cilj bio da ciljaju "kapitalističke elite", "milijardere" ili političare koji su primali donacije od Američko-izraelskog komiteta za javne poslove.

Direktor FBI-a Keš Patel pripisao je zasluge FBI-ju, Ministarstvu pravosuđa (DOJ) i partnerskim agencijama za sprovođenje zakona za brzo delovanje u više država kako bi sprečili navodni napad.

"Zahvaljujući brzoj akciji FBI-a, naših partnera i Ministarstva pravde u operaciji koja je uključivala više država, više osoba je sada u pritvoru, a navodno planirani napadi su brzo zaustavljeni", rekao je Patel za Foks njuz.

Navodna zavera bila je usmerena na UFC takmičenje, održano u sklopu vikenda proslave 80. rođendana Trampa, i kome je prisustvovalo 4.300 posetilaca, uključujući oko 1.200 aktivnih pripadnika vojske, dok se 14 boraca iz celog svijeta takmičilo unutar kaveza od žičane mreže.