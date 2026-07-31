"Država nije igračka, nije trenutni interes i ne može tako da se računa", poručio je predsednik.

Potom se obratio građanima:

"Želim ljudima koji rade u centrima za socijalni rad da kažem: Garantujem im da će oni imati veće povećanje od ostalih. Rade jedan od najtežih poslova u Srbiji. Potcenjivali smo njihov rad. Zamislite samo da radite takav posao. Da imamo više ljudi u budućnosti koji se rade tim poslom, to su vredni i osetljivi ljudi, sa mnogo empatije, koji razumeju tuđe probleme", rekao je.