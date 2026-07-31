Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da sve manje veruje u mogućnost postizanja sporazuma sa Iranom, optuživši Teheran da ne govori istinu i da krši dogovore, uz poruku da će SAD nastaviti snažne udare ukoliko Iran ne promeni ponašanje.

"Počinjem da gubim poverenje u njih, jer lažu i pogrešno predstavljaju stvari", rekao je Tramp tokom sednice kabineta, prenosi En-Bi-Si njuz.

On je naveo da je Iran, prema njegovim tvrdnjama, dodatno zaoštrio situaciju napadom na američku bazu u Jordanu dok su trajali pregovori.

Američki predsednik pohvalio je napore specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa, svog zeta Džareda Kušnera i potpredsednika Džej Di Vensa u diplomatskim naporima, ali je ocenio da Iran "prečesto krši obećanja".

Govoreći o nuklearnim pregovorima, Tramp je rekao da se tokom razgovora satima razmatra nuklearno pitanje, ali da Iran kasnije negira da je ta tema uopšte bila na dnevnom redu.

"Zbog toga se ljutim. Oni me samo naljute", rekao je Tramp.

On je poručio da će SAD nastaviti vojne udare protiv Irana "veoma snažno" sve dok Teheran ne promeni kurs. "Udaraćemo ih. Udaraćemo ih veoma snažno. U jednom trenutku će reći: 'Više ne možemo da izdržimo'", rekao je američki predsednik.

Tramp je ocenio i da je američka vojska ostvarila, kako je naveo, "neverovatan uspeh" u sukobu sa Iranom, poredeći trajanje tog rata sa ranijim američkim intervencijama u Vijetnamu, Avganistanu i Koreji.

"Mi smo tamo pet meseci i uništili smo njihove vojne kapacitete. Ostalo im je još nešto, ali uskoro neće imati ni to", rekao je Tramp.

Govoreći o situaciji na Bliskom istoku, Tramp je ocenio da je rat SAD i Izraela sa Iranom doprineo postizanju sporazuma čiji je cilj razoružavanje palestinskog militantnog pokreta Hamasa, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i prelazak upravljanja tom teritorijom na civilno telo.

On je ocenio da je taj dogovor "veliki proboj" i rekao da ranije niko nije verovao da bi razoružanje Hamasa bilo moguće.

(NBC News)