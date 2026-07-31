Francuska je rasporedila vojnike, avione i dronove na granici sa Španijom zbog migrantske krize u gradu-eksklavi Seuti, saopštio je Emanuel Makron.

"Na granici sa Španijom raspoređene su četiri jedinice snaga za brzo reagovanje, avioni i bespilotne letelice", napisao je Emanuel Makron na društvenoj mreži Iks.

Francuski predsednik dodao je da je razgovarao sa španskim premijerom Pedrom Sančesom kako bi izrazio solidarnost sa Madridom i ponudio svu neophodnu pomoć.

Prethodno je gradonačelnik i predsednik Seute Huan Hesus Vivas izjavio da je oko 60.000 ljudi za jedan dan iz Maroka ušlo u Seutu. List „Pais“ kasnije je objavio da je broj migranata koji su stradali pokušavajući da pređu granicu iz Maroka u Seutu dostigao 57.

Podsetimo, Italija je saopštila da suspenduje primenu bezgraničnog šengenskog režima Evropske unije sa Španijom, kao odgovor na masovne prelaske migranata u špansku enklavu Seutu.

Iako Italija nema kopnenu granicu sa Španijom, ova mera će uticati na osobe koje između dve zemlje putuju avionom ili brodom.