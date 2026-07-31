Komandant Hamasa, koji je izveo napad na Izrael 7. oktobra 2023. godine i u zatočeništvu u Pojasu Gaze držao izraelske taoce Romi Gonen i kaplara Nou Marsijano, ubijen je u vazdušnom napadu, saopštili su danas izraelska vojska i služba unutrašnje bezbednosti Šin Bet.

U napadu izvedenom u četvrtak u gradu Gazi ubijen je Abd al-Rahim Abd al-Haj Jusef Kardi, zamenik komandanta jedne ćelije Hamasa, koji je takođe radio kao lekar u bolnici Šifa, navela je vojska, preneo je Tajms of Izrael.

Izraelske odbrambene snage (IDF) navele su da je Kardi na početku rata učestvovao u držanju Gonenove kao taoca u gradu Gazi, uključujući i boravak u bolnici Šifa, kao i da je učestvovao u čuvanju tela Marsijanove (19), pripadnice vojne jedinice za nadzor, nakon što je ona ubijena u zatočeništvu, sve dok vojska nije preuzela njene posmrtne ostatke.

Romi Gonen je oslobođena nakon 471 dana provedenog u zatočeništvu Hamasa.

Izraelska vojska je navela da je Kardi nedavno planirao napade na izraelske vojnike i civile.

“Ovaj terorista je predstavljao pretnju po vojnike i eliminisan je u vazdušnom napadu”, saopštila je IDF.