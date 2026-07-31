Snažno nevreme koje je pogodilo delove nemačke pokrajine Saksonije izazvalo je ozbiljne probleme, a jedna osoba je izgubila život.

Prema navodima policije, muškarac star 28 godina poginuo je u mestu Raten, u blizini poznatog pozorišta na otvorenom "Felsenbühne Rathen", kada se usled snažnog vetra na njega srušilo drvo.

Tragedija se dogodila oko 18 časova, u trenutku kada je oluja zahvatila to područje.

Nemačka meteorološka služba (DWD) još ranije je izdala upozorenje na jako nevreme koje je obuhvatilo veliki deo Saksonije. Građani su upozoreni na opasnost od udara groma, olujnih udara vetra, obaranja stabala i pada različitih predmeta.

Meteorolozi su tokom dana apelovali na stanovnike i turiste da budu posebno oprezni, jer je nakon višednevnog toplotnog talasa usledilo naglo pogoršanje vremena.

U pojedinim delovima Saksonije prethodno su izmerene temperature od gotovo 39 stepeni, zbog čega su stručnjaci upozoravali da postoji povećan rizik od snažnih oluja i izbijanja šumskih požara.

Za sada nije poznato da li je u nevremenu bilo još povređenih, niti kolika je materijalna šteta koju je oluja izazvala.

Izvor: Telegraf.rs