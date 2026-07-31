Američki milijarder i preduzetnik Ilon Mask predvideo je na društvenim mrežama da će se španski budžet urušiti zbog priliva ilegalnih imigranata.

Španija se u četvrtak suočila sa neviđenom migrantskom krizom u autonomnom severnoafričkom gradu Seuta , gde je oko 60.000 ljudi ilegalno ušlo u zemlju u poslednja 24 sata.

- Čitav španski budžet će biti uništen od strane ilegalnih imigranata-napisao je Mask.

Objava milijardera dolazi nakon njegovog javnog sukoba sa španskim premijerom Pedrom Sančezom, koji traje od januara 2026. Mask je tada kritikovao odluku španske vlade da legalizuje 500.000 migranata, nazivajući Sančeza „tiraninom“ i „izdajnikom španskog naroda“.

- Ako Španija ponudi migrantima besplatne beneficije koje prelaze 90% životnog standarda na Zemlji, to će stvoriti masivni talas migracije 90% stanovništva Zemlje u Španiju, što je oko 7 milijardi ljudi - dodao je Mask u X.

Sančez je događaje u Seuti nazvao izuzetnim događajem, koji prekida dugogodišnji trend smanjenja ilegalnih migracija.

Da bi kontrolisao granicu, Madrid je hitno rasporedio dodatne policijske i vojne snage u region, a ministarka odbrane Margarita Robles obećala je da će proterati sve one koji su se vratili u Maroko.

Više od 25.000 ilegalnih imigranata se već vratilo kući.