"Ovo je presudan korak ka trajnom miru i bezbednosti", napisao je Donald Tramp u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako je naveo, taj sporazum je ključni korak ka tome da Gazom upravlja nova palestinska vlada koja će tesno sarađivati sa Savetom mira kako bi pomogla palestinskom narodu.

"Istovremeno, Izrael će imati bezbednost koju zaslužuje, a Gaza više neće biti baza za terorističke napade", ocenio je predsednik SAD, dodajući da je u pitanju važna prekretnica u sprovođenju njegovog ranijeg plana od 20 tačaka, objavljenog prošle godine, a po kome se predviđalo da Gaza postane deradikalizovana zona bez terorizma koja ne predstavlja pretnju svojim susedima.

Prema njegovim rečima, sporazum će se sprovoditi u pažljivo strukturiranim fazama.

"Kako se razoružavanje bude završavalo, izraelske snage će se povući, a Međunarodne stabilizacione snage će sarađivati sa novim palestinskim policijskim snagama kako bi preuzele odgovornost za bezbednost Gaze za njene stanovnike i njene susede. Pre godinu dana bio je nasilan rat, humanitarna kriza i taoci su držani u brutalnom zatočeništvu", rekao je Tramp, dodajući da je postignut istorijski napredak i da još uvek ima mnogo posla.

"Želim da se zahvalim posrednicima - Egiptu, Kataru i Turskoj - na njihovim važnim naporima, a posebno mom izvanrednom timu, čiji je neumorni rad omogućio ovaj istorijski proboj", izjavio je Tramp.

Kako kaže, "pretnja koja je došla iz Gaze 7. oktobra neće se ponovo izgraditi".

"Prema ovom sporazumu, Gaza će konačno biti u rukama nove palestinske vlade koja služi svom narodu. Čestitamo svima na ovom neverovatnom razvoju događaja, za koji su svi rekli da se nikada ne može ostvariti", zaključio je Tramp.

Mediji su preneli i izjavu visoki američki zvaničnik da će Tramp biti veoma razočaran ukoliko Izrael ne bude poštovao plan od 20 tačaka za obnovu Gaze.

On je podsetio da je Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanijahua ranije saopštila da predlog ne ispunjava izraelske zahteve, nagoveštavajući da ga Izrael neće podržati.



"Uvereni smo da će se pridržavati sporazuma. Ako to ne učine, predsednik Tramp će biti veoma, veoma razočaran", rekao je američki zvaničnik.



On je dodao da je cilj sprovođenje prvobitnog sporazuma kojim bi taoci bili vraćeni kući i rat okončan, ocenjujući da Gaza već godinama predstavlja veliki bezbednosni izazov za Izrael.

"Verujemo da će Izrael ostati dobar partner u ovom procesu i da će poštovati preuzete obaveze", rekao je zvaničnik.

On je rekao da Izrael nije verovao da će biti postignut dogovor o oslobađanju talaca niti da će Hamas pristati na razoružanje, ali je ocenio da je Hamas već ispunio deo obaveza vraćanjem tela i talaca, zbog čega će, kako je rekao, Sjedinjene Američke Države insistirati da i Izrael ispuni ono na šta se obavezao.

Američki zvaničnik kritikovao je i protivljenje Izraela uključivanju Katara i Turske u rad Saveta mira, ističući da su te dve zemlje, zajedno sa Egiptom, imale važnu ulogu u održavanju primirja.

Šta kaže Hamas

Visoki zvaničnici Hamasa su, nakon Trampove objave, saopštili da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom.

Dvojica visokih neimenovanih zvaničnika Hamasa navela su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal pokreta, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze, prenose mediji.

"Postignut je sporazum o pitanju oružja. Takođe, dogovoreno je i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze", rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da Hamas sada očekuje od posrednika i Saveta mira da obezbede sprovođenje dogovorenih uslova od strane Izraela.

Prema rečima jednog od visokih zvaničnika, Palestinski tehnokratski komitet, koji je Savet mira formirao radi upravljanja Gazom, biće zadužen za nadzor procesa katalogizacije i skladištenja Hamasovog naoružanja u skladu sa postignutim sporazumom.

Kako je dodao, Nacionalni komitet biće jedino telo ovlašćeno da poseduje, skladišti i kontroliše oružje u Pojasu Gaze.