Mlada žrtva je, bez svog znanja, bačena u smrt sa popularnog „Skeleton Bridge” mesta za skokove u Limeiri. Snimci pokazuju kako je nose u „Superman” pozi dva radnika koji je zatim bacaju sa oko 40 metara visine.

Samo nekoliko sekundi nakon što su je pustili, čuju se glasovi koji viču: „Uže, ljudi, uže!” Poginula je od višestrukih preloma i proglašena je mrtvom na licu mesta.

Verenik gledao Marijin skok u smrt

Verenik Marije Eduarde, koji je sa njom doputovao na most i prisustvovao nesreći, navodno je pretrpeo ozbiljan zdravstveni problem nakon što je video njen pad i prebačen je u lokalnu bolnicu.

Rajza Gabrieli Dias Delfino (26) koja je stajala u redu iza Marije Eduarde Rodrigues de Freitas kaže da je 21-godišnjakinja imala „veoma slab puls” nakon što je bačena s mosta bez sigurnosnog užeta.

Rekla je policiji da je odmah potrčala niz most nakon užasnog incidenta u subotu i pružila prvu pomoć mladoj ženi.

„Imala je onaj postmortalni uzdah”, navela je u izjavi policiji, prenosi brazilski medij G1. „Podigla sam je, proverila i imala je veoma slab puls. Počela sam reanimaciju i ona je prestala.”

Rajza, koja bi bila 42. osoba koja je tog dana skakala, nastavila je da pruža prvu pomoć sve dok nisu stigli bolničari.

Navela je da je de Freitas imala sigurnosni pojas vezan oko abdomena, ali bez glavnog užeta. Ekipa hitne pomoći morala je da preseče opremu kako bi pokušala da upotrebi defibrilator, ali bez uspeha.

Delfino je snimala mladu žrtvu dok se pripremala za skok dok je čekala u redu.

„Htela sam to da pošaljem tetki”, rekla je. „Nisam mogla da čujem [šta su govorili] jer sam čekala svoj skok… Samo sam je posmatrala, nisam ni videla kako su joj stavljali opremu… Kada je pala, počela sam da čujem kako svi viču: ‘Uže, uže.’”

"Uklonili GoPro kameru"

U međuvremenu, drugi svedok tvrdi da je jedan od organizatora uklonio GoPro kameru sa tela de Freitas pre dolaska policije.

„Prva scena koje se sećam kada sam video devojku na zemlji bila je kako jedan od zaposlenih skida GoPro kameru sa trake oko vrata tela koje je već bilo na zemlji, verovatno zabrinut za opremu ili želeći da sakrije dokaz”, rekao je Rafael Goulart za EPTV.

Prema Delfino, grupa je naplaćivala 180 brazilskih reala (oko 50 dolara) za skok i još 110 reala (37 dolara) za GoPro snimanje.

Rekla je policiji da su kada je stigla do tela žene već bile prisutne dve osobe iz „kompanije”.

Policija je saopštila da nije uspela da pronađe kameru kojom je de Freitas snimala svoj skok.

„Forenzički tim i ja smo bili na mestu događaja i sproveli istragu, ali nismo pronašli kameru”, rekla je šefica policije Sao Paula Andrea Dantas Levi za G1.

„Tokom saslušanja niko nije mogao da kaže gde je. Iskreno, verujem da više nije tamo, s obzirom na broj ljudi koji su kasnije došli na most tražeći je. Verujem da je, nažalost, neko mogao da je ukloni.”

Radnici ‘promenili odeću’ i pobegli

Šest osoba je uhapšeno nakon incidenta, ali su tri kasnije puštene.

Tri muškarca, Luis Felipe Feliciano Egorof (32), Vitor de Freitas Gonsalves (27) i Maicon Fernandes Cintra (42), sada su optuženi za ubistvo sa eventualnom namerom - što odgovara gruboj nepažnji sa svesnim prihvatanjem rizika.

Instruktori su navodno promenili odeću i pobegli ka „šumovitom području”, ali su ubrzo uhapšeni uz pomoć policijskog helikoptera.

Nalaze se u pritvoru nakon sudskog ročišta u nedelju.

Sudija Paulo Henrique Stahlberg Natal iz Krivičnog suda u Limeiri odlučio je da ostanu u pritvoru jer su pokušali bekstvo i mogli bi ometati istragu.

Sudija je naveo više razloga: smrt mlade žrtve u izbegljivim okolnostima, gruba nepažnja u visokorizičnoj komercijalnoj aktivnosti, nepostojanje osnovne sigurnosne opreme, organizovanje aktivnosti bez bezbednosnih protokola, zloupotreba poverenja žrtve i pokušaj bekstva i promene odeće nakon događaja.

Dodao je da postoji rizik ponavljanja sličnih dela. Policajac Levy je rekao da je most već bio mesto „više tragedija”, uključujući smrt bicikliste i samoubistva, ali da su okolnosti ovog slučaja jedinstvene.

Kada su ih policija ispitivala, trojica instruktora nisu znala da objasne zašto uže nije bilo pričvršćeno. Nisu mogli da se sete čija je bila odgovornost niti zašto nije izvršena završna provera. Oni su negirali da su bežali i promenili odeću.

„U 99% slučajeva … [Egorof] postavlja uže”, rekao je Cintra.

„Ja učestvujem u operaciji, proveravam, zovem osobu, proveravam kacigu. Ali u njenom slučaju se ne sećam. Ne sećam se.”

Objave pre smrti

Rodrigez de Freitas, čija je sahrana održana u nedelju, objavila je na Instagramu post nekoliko trenutaka pre skoka, pitajući: „Ko je lud koji me je pustio da skočim sa mosta?“

“Skeleton most”, izgrađen pre 30 godina za sada neaktivnu železničku prugu, dobio je ime jer nikada nije završen i postao je mesto za ekstremne sportove i avanturiste.

Majka se oprostila od ćerke

U emotivnoj poruci na društvenim mrežama, majka de Freitas je napisala da želi da zagrli svoju ćerku „hiljadu puta”.

„Hvala ti što si bila deo mog života ovih 21 godinu”, napisala je. „Kakva je čast bila čuti te kako me zoveš mama.”