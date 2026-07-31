Prema podacima španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, broj polazaka iz Seute za Maroko od jutros do 15.30 časova iznosio je 37.500, brzinom od oko 150 ljudi u minuti, prenosi španski javni servis RTVE.

Ljudi koji su se vratili na marokansku teritoriju to čine preko lukobrana Tarahal.

Pojedini migranti koji se i dalje nalaze u Sueti rekli su da su se odlučili da pređu zbog mogućnosti koje Španija nudi i kvaliteta života, iako su na pitanje zašto baš u ovom trenutku naveli da su putem telefona i društvenih mreža u Maroku čuli da je granica sada otvorena i da se u Španiju može ući "bez ograničenja".

U poslednjim satima, na marokanskoj strani granice, izbili su manji sukobi među mladim ljudima, od kojih neki nose kapuljače.

Kao dgovor na situaciju, Španija je u Seuti rasporedila 400 pripadnika Nacionalne policije i Civilne garde.

"Ovo što se dogodilo bio je napad, kršenje teritorijalnog integriteta Španije", rekao je premijer Pedro Sančez koji je doputovao u Seutu.

Premijer je zahvalio Maroku na saradnji u ubrzavanju repatrijacije migranata i najavio postavljanje bova duž lukobrana kako bi se stvorila barijera za zadržavanje.

Masovni ulazak migranata u špansku eksklavu Seutu iz Maroka izazvao je oštre reakcije u Evropskoj uniji, a više država članica zatražilo je od Španije da pojača kontrolu spoljne granice EU, dok su italijanske vlasti naložile zatvaranje pomorskih i vazdušnih granica sa Španijom, odnosno privremenu suspenziju Šengenskog prostora u odnosu na tu zemlju, prenosi Tanjug.